Polícia Militar realiza, nesta sexta-feira (27), uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte, para reprimir a atuação de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas e a prática de roubos de cargas e veículos na região. Durante a ação, objetos foram incendiados nos acessos à comunidade.

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De acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq) fazem buscas por esconderijos de armas e drogas na comunidade do Timbau. Enquanto agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atuam na Baixa do Sapateiro e no Fogo Cruzado. Além disso, o Núcleo de Apoio a Operações Especiais (NAOE) realiza a remoção de barricadas e outros obstáculos físicos instalados para dificultar a entrada das equipes.



A operação conta ainda com o apoio de policiais do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do 22º BPM (Maré) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que reforçam o policiamento nos acessos às comunidades e nas principais vias expressas da região, como as linhas Amarela e Vermelha, além da Avenida Brasil. Além do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).



Ao todo, mais de 100 policiais militares atuam nas comunidades controladas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP).



A ação segue em andamento. Até o momento, não há informações sobre presos ou apreensões.

Em nota, a PM informou que foram adotadas medidas de planejamento e segurança para minimizar possíveis impactos à população, incluindo a comunicação prévia aos serviços de saúde, educação e transporte da região.

Por conta da operação, a Secretaria Municipal de Saúde informou que quatro unidades de Atenção Primária suspenderam o funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas. Além isso, 38 escolas municipais suspenderam as aulas.

Operações recorrentes

Na semana passada, o Complexo da Maré foi alvo de operações recorrentes. Na ocasião, durante uma ação no Morro do Timbau e em Fogo Cruzado, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), após troca de informações com a Polícia Federal, encontraram uma estrutura utilizada para a fabricação de armamentos. No local, foram apreendidos um maquinário com capacidade estimada para produzir até 3 mil fuzis por ano, um artefato explosivo, uma capa de colete balístico, uma base de rádio comunicador e um cinto de guarnição.

Por três dias consecutivos, as operações também provocaram a suspensão de aulas em 41 escolas municipais, impactos nas clínicas da família e cancelamentos de eventos , como uma ação do Trabalha Rio, que seria realizada na Vila do Pinheiro, e a inauguração do Espaço Delas: Garantia de Direitos das Mulheres e Acesso à Justiça, no campus da Fiocruz.

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