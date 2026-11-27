Cocaína estava dividida em oito blocos colados no corpo do passageiro - Divulgação / Polícia Federal

Cocaína estava dividida em oito blocos colados no corpo do passageiroDivulgação / Polícia Federal

Publicado 27/11/2026 07:39

Um homem foi preso em flagrante , na noite desta quinta-feira (26), com 4,2 kg de cocaína presos no próprio corpo, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

O jovem, de 21 anos, é natural de Governador Valadares, cidade de Minas Gerais. Segundo a Polícia Federal, ele tentava embarcar em um voo comercial com destino a Madri, capital da Espanha.

Agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain) identificaram a droga colada no corpo do passageiro. Os entorpecentes estavam divididos em oito blocos, com fita adesiva fixada em cada um deles.



Após a realização do auto de prisão em flagrante, o homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para o sistema prisional do estado, onde permanece à disposição da Justiça do Rio. O jovem responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.



A pena para o crime de tráfico de drogas no Brasil, estipulada pelo artigo 33 da Lei de Drogas (nº 11.343/2006), é de 5 a 15 anos de prisão, além de multa. Quando o delito se internacionaliza, essa pena é aumentada, o que reflete uma maior reprovação da conduta.

Caso semelhante

O jovem, também de 21 anos, natural de Uberlândia, mais uma cidade de Minas Gerais, chegou ao Rio em um voo procedente de Bangkok, capital da Tailândia. Antes, teve uma conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ambos os países que o brasileiro passou são do continente asiático.

Durante a fiscalização de rotina no setor de desembarque do aeroporto, policiais federais e agentes da Receita Federal localizaram a droga - distribuída em 83 tabletes - escondida em um fundo falsificado da bagagem, que havia sido despachada pelo passageiro.

Diante dos entorpecentes encontrados, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas. As equipes o conduziram à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, localizada na Avenida Rodrigues Alves, no Centro do Rio, para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Depois de todos os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permaneceu à disposição da Justiça.