Capitão Léo foi encontrado em apartamento no Recreio, onde foram apreendidas armas e drogas - Divulgação / Polícia Civil

Capitão Léo foi encontrado em apartamento no Recreio, onde foram apreendidas armas e drogasDivulgação / Polícia Civil

Publicado 27/11/2026 08:34

O policial militar Leonardo Magalhães Gomes da Silva, o Capitão Léo , foi preso, na manhã desta sexta-feira (27), durante uma operação contra envolvidos em assassinatos relacionados à disputa pelo domínio territorial da Zona Sudoeste do Rio. Segundo as investigações, o agente é uma liderança da milícia que atua na comunidade Pombo Sem Asa, em Vargem Grande. Ele teria estabelecido alianças com o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV), duas facções rivais.

Leonardo foi encontrado em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Sudoeste. A prisão, feita pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), contou com o apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar. Na ação, foram apreendidos drogas, armas, munições e balança de precisão.

De acordo com as apurações, Capitão Léo teria participado de diversos homicídios cometidos no contexto da guerra pelo controle do território de comunidades da região. Elementos reunidos pela DHC indicam que ele estabeleceu alianças com integrantes do TCP e, mais recentemente, do CV, em articulações relacionadas à transferência do domínio territorial e das fontes de renda ilegal exploradas nos locais.

A investigação revelou que a disputa pelo controle da comunidade Pombo Sem Asa se insere em um movimento mais amplo de expansão territorial do Comando Vermelho. Os membros da facção teriam a intenção de ampliar a presença em bairros da Zona Oeste, como Campo Grande e Guaratiba. Para isso, usariam a comunidade de Vargem Grande devido à localização.

Durante as apurações, os agentes da especializada identificaram uma dinâmica clara de alianças, rupturas e de confrontos entre milicianos e traficantes, marcada por ataques armados e tentativas de ampliação de domínio. Foram constatados episódios de sequestro, tortura e execução de integrantes de grupos adversários, além de práticas de extorsão e intimidação contra moradores, comerciantes e prestadores de serviços. Além disso, há a prática de ataques com armas de grande poder ofensivo e granadas lançadas por drones.

Para a Polícia Civil, os homicídios investigados não são episódios isolados, mas sim uma estratégia de eliminação de adversários e de consolidação do controle local. Com os assassinatos, os criminosos garantiriam a exploração econômica de atividades ilícitas, impondo o domínio sobre comunidades inteiras.

A operação desta sexta-feira (27), na comunidade Pombo Sem Asa, é resultado da análise de elementos de diferentes inquéritos policiais. O cruzamento das informações permitiu identificar conexões entre homicídios, lideranças criminosas, alianças entre grupos rivais e interesses econômicos por trás das disputas territoriais.

As investigações continuam em andamento para a completa elucidação dos crimes e a responsabilização de seus executores, mandantes e demais participantes.

A operação segue sendo realizada. Um homem, com mandado de prisão em aberto por roubo, foi preso na comunidade.

Em nota, a Polícia Militar informou que atuou, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (1ª DPJM), para cumprir um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão no endereço do PM. A corporação destacou que segue acompanhando os desdobramentos da investigação e colaborando integralmente com as diligências conduzidas pela Polícia Civil.



"A SEPM reitera que não tolera desvios de conduta ou o cometimento de crimes por parte de seus integrantes e que adota, com o devido rigor, as medidas administrativas e disciplinares cabíveis sempre que irregularidades são constatadas", diz o texto.

A reportagem ainda não localizou a defesa do capitão. O espaço está aberto para manifestação.

Prisão anterior

Em julho de 2020, Capitão Léo, que já era apontado como liderança da milícia da região, se entregou na sede da DHC , após ser um dos alvos da Operação Porto Firme, realizada pela especializada e pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). A ação buscava envolvidos com o grupo paramilitar.

Na época, investigações do MPRJ apontaram que Leonardo pagou R$ 6 mil de propina a outros policiais militares para que um comparsa não fosse preso em uma abordagem. O órgão obteve provas de que PMs tinham ciência dos crimes cometidos pela milícia de Capitão Léo. Contudo, ao invés de repreenderem as ações da quadrilha, eles "iam conversar com os integrantes do grupo".

Antes dessa prisão, o capitão da PM ocupava um cargo importante na corporação. Leonardo era responsável pela fiscalização dos gastos e também supervisionava os contratos das oficinas mecânicas credenciadas pela PM para a manutenção de viaturas.

Em janeiro de 2021, a Justiça do Rio concedeu liberdade a Leonardo e a outros sete suspeitos de ligação com a milícia devido a ausência de "ameaça devidamente delineada à ordem pública, à instrução criminal", já que os depoimentos já haviam sido realizados. A pena de prisão foi substituída por medidas cautelares.