Bandeira do Brasil com nome das vítimas baleadas no Complexo do Lins - Reprodução/Rede Social

Bandeira do Brasil com nome das vítimas baleadas no Complexo do LinsReprodução/Rede Social

Publicado 27/11/2026 08:33

Familiares e amigos das vítimas baleadas no Complexo do Lins , na Zona Norte, fizeram um protesto no fim da tarde desta quinta-feira (26), pedindo o fim da violência na comunidade. Além disso, parentes iniciaram uma corrente de oração pela recuperação do barbeiro Marcelo de Souza Ferreira, de 25 anos, da grávida Vitória Vivian de Almeida, de 22, e da criança de 6 anos. Os três seguem internados.





Com cartazes e bolas brancas, um grupo de pessoas percorreu as ruas da comunidade pedindo paz na região. Durante a manifestação, uma criança carregava uma bandeira do Brasil manchada de vermelho, com os nomes dos feridos. O ato ocorreu de forma pacífica, sem registro de tumulto. LEIA MAIS: Barbeiro foi baleado ao tentar salvar criança no Lins: 'Um herói' Com cartazes e bolas brancas, um grupo de pessoas percorreu as ruas da comunidade pedindo paz na região. Durante a manifestação, uma criança carregava uma bandeira do Brasil manchada de vermelho, com os nomes dos feridos. O ato ocorreu de forma pacífica, sem registro de tumulto.

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No fim do dia, moradores também se reuniram para orar pelas vítimas. "Eu nunca vi esse povo do Lins tão unido. Uma coisa linda de se ver. O povo desceu de todos os lugares fazendo manifestação sem quebrar nada. É aquele ditado: se a dor do próximo não te comove, você está morto por dentro", publicou a tia da criança.



Parentes de Marcelo, que foi baleado ao tentar socorrer o menino, também se manifestaram.



"Obrigada a todos que estão movidos diante dessa tragédia que ocorreu com as vítimas baleadas. Continuo pedindo orações por todos eles. Orem por suas recuperações, intercedam.

Coloquem nas mãos de quem tem todo o poder, Deus Todo-Poderoso!", disse uma familiar.

No fim do dia, moradores também se reuniram para orar pelas vítimas. "Eu nunca vi esse povo do Lins tão unido. Uma coisa linda de se ver. O povo desceu de todos os lugares fazendo manifestação sem quebrar nada. É aquele ditado: se a dor do próximo não te comove, você está morto por dentro", publicou a tia da criança.Parentes de Marcelo, que foi baleado ao tentar socorrer o menino, também se manifestaram."Obrigada a todos que estão movidos diante dessa tragédia que ocorreu com as vítimas baleadas. Continuo pedindo orações por todos eles. Orem por suas recuperações, intercedam.Coloquem nas mãos de quem tem todo o poder, Deus Todo-Poderoso!", disse uma familiar.

Quadro de saúde

A criança, que estava internada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ao O DIA, a tia, Nathaiane Mendes, revelou que o estado de saúde dele ainda é grave. "A situação dele continua muito grave. Os médicos estão fazendo de tudo", lamentou.



Nesta sexta-feira (27), a mãe da criança também faz aniversário. Em meio ao sofrimento, a tia descreveu a situação como "um pesadelo".



O barbeiro Marcelo, conhecido como "Marcelinho" na região, segue internado no Hospital Municipal Salgado Filho, em estado gravíssimo. Ele foi atingido no pescoço.



Já Vitória Vivian de Almeida, de 22 anos, grávida de quatro meses, foi atingida no pé e transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permanece estável.

Governo do estado se manifesta

O Governo do Rio de Janeiro manifestou, na tarde desta quinta-feira (26), solidariedade às quatro vítimas atingidas por tiros no Complexo do Lins. "Indignação diante desse ataque covarde e inaceitável. A Polícia Civil realiza uma investigação rigorosa para que os fatos sejam completamente esclarecidos. As armas das equipes foram recolhidas para perícia. O Governo do Estado reitera seu compromisso com a condução transparente e isenta da investigação", afirmou.



Ainda na nota, o Estado mencionou a versão da Polícia Civil de que os agentes faziam um levantamento de dados de inteligência quando foram atacados a tiros por criminosos. "A apuração já apontou que os agentes não estavam na mesma rua onde as vítimas foram atingidas e que não houve confronto", concluiu.