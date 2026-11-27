Venda de drogas contava com placas publicitárias - Divulgação/PCERJ

Venda de drogas contava com placas publicitáriasDivulgação/PCERJ

Publicado 27/11/2026 09:21

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) realizaram uma operação em uma "feira livre" do tráfico e prenderam três criminosos, nesta quinta-feira (26), na comunidade do Inferninho, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante a ação, foram apreendidas duas granadas, uma pistola, grande quantidade de drogas e um veículo roubado.

A região é controlada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). No local, os agentes encontraram uma banca que comercializava diferentes tipos de drogas, além de placas publicitárias com informações sobre os produtos e os respectivos preços.

fotogaleria



Os policiais chegaram à comunidade após um trabalho de monitoramento. Assim que entraram na região, foram atacados a tiros e houve confronto. Após a situação ser controlada, as equipes identificaram três homens envolvidos na venda de drogas. Os policiais chegaram à comunidade após um trabalho de monitoramento. Assim que entraram na região, foram atacados a tiros e houve confronto. Após a situação ser controlada, as equipes identificaram três homens envolvidos na venda de drogas.

Com um dos suspeitos, havia duas granadas. Na delegacia, ele afirmou ser morador da Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, e atuar no tráfico de drogas do Inferninho. Além disso, ele também declarou ter participado de diversas disputas pelo controle territorial, entre elas, confrontos na comunidade do Danon, em Nova Iguaçu.



Entre os materiais apreendidos estão um BYD Dolphin roubado e duas placas com a descrição dos tipos de drogas vendidos e seus respectivos preços. O automóvel estava estacionado a poucos metros do ponto de venda.

Os presos foram identificados como Francisco Elder Lobato da Silva, que exercia a função de soldado; Mateus Lopes Vieira, apontado como olheiro; e Anderson Martins Ribeiro, que atuava como vapor. Os três foram autuados em flagrante.

Integrante do "Bonde do Varão" em Nova Iguaçu

Ainda na quinta-feira (26), policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (Draco), em ação conjunta com policiais rodoviários federais, prenderam um homem apontado como integrante da milícia conhecida como “Bonde do Varão”, comandada por Gilson Ingrácio de Souza Junior, o “Juninho Varão”. Ele foi detido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Após trabalhos de monitoramento e troca de informações entre as forças de segurança, agentes identificaram a movimentação de um veículo vinculado ao grupo na região. Diante dos fatos, as equipes foram ao local e iniciaram um acompanhamento tático. Ao receber ordem de parada, o condutor tentou fugir, mas foi alcançado e abordado pelos policiais.



No veículo, as equipes apreenderam uma pistola, munições, carregadores, um coldre e um aparelho celular. O automóvel utilizado pelo criminoso apresentava sinais de clonagem e também acabou apreendido.

Segundo investigações, a associação paramilitar está envolvida em diversos delitos, como homicídios e cobranças ilegais a moradores e comerciantes.

A reportagem não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.





