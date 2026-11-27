Agentes ficaram baseados na saída do Túnel da Grota Funda, no Recreio - Divulgação / Seop

Agentes ficaram baseados na saída do Túnel da Grota Funda, no RecreioDivulgação / Seop

Publicado 27/11/2026 10:14

Uma operação para coibir a circulação ilegal na calha do BRT Transoeste terminou com 28 veículos rebocados, nesta quinta-feira (26), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Agentes da Prefeitura do Rio ficaram baseados na saída do Túnel da Grota Funda.

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A circulação em faixas de trânsito exclusivas aos veículos de transporte público gera uma infração gravíssima, passível de multa e apreensão do veículo. Caso aconteça o flagra, o motorista pode ganhar sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A multa base é de R$ 293,47.

Já a adulteração, remarcação ou supressão do número do chassi, placa de identificação ou qualquer identificador de veículos é crime previsto no Código Penal Brasileiro, com pena de prisão de três a seis anos, além de multa.

Com início às 6h, os agentes rebocaram 28 veículos que não tinham autorização para estar na pista do BRT. Além das equipes de campo e de reboques, motocicletas também estavam de prontidão para casos em que motoristas não obedecessem as ordens de parada.

A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), contou com os agentes da Subsecretaria de Operações (Subop), da Gerência de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Gfer), da Subprefeitura da Barra e do Programa BRT Seguro.



Por estarem atuando na área de escape entre as duas pistas da Avenida das Américas, não houve prejuízo ao trânsito.

Motos rebocadas

As equipes atuaram de forma itinerante nas proximidades das estações Ceasa/Irajá, Guadalupe, Jardim Guadalupe, Marinha Mercante, Mercado São Sebastião e Vigário Geral.

De acordo com a Seop, a ação teve como objetivo impedir que motociclistas utilizem as passarelas destinadas aos pedestres para atravessar a avenida e reduzir o tempo de deslocamento.

“Vamos repetir ações como essa em diversos pontos do Rio com passarelas de acesso ao BRT. É uma questão de civilidade. É preciso que o motociclista respeite o regramento de trânsito para que a convivência na cidade melhore. A fiscalização será intensificada nesse sentido”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior, sobre a ação.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com veículo em passarelas é uma infração gravíssima. A penalidade prevista é de multa de R$ 880,41 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).