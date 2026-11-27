Funcionários ficaram em meio ao fogo cruzado na TaquaraReprodução/Rede Social
Veja imagens:
Confronto entre criminosos provoca momentos de tensão na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quinta-feira (27). Imagens mostram funcionários de um supermercado abaixados no chão, tentando se proteger dos disparos. Crédito: Reprodução/Redes Sociais https://t.co/FXFV9mXfpB— Jornal O Dia (@jornalodia) November 27, 2026
Segundo a Polícia Militar, a região foi cenário de uma tentativa de invasão, promovida por homens armados que tentam assumir o controle dos pontos de venda de drogas da localidade, que é disputada por milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV).
"Cabe informar que a região conta com policiamento em seus acessos, e militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 18⁰ BPM foram até o local da ocorrência com o objetivo de cessar a troca de tiros", explicou em nota.
Ainda de acordo com a corporação, os criminosos envolvidos no confronto fugiram no momento da chegada das equipes. O policiamento permaneceu reforçado.
Homens armados ao lado de blindado da PM
Nas imagens, dois homens aparecem orientando o motorista de um carro prata durante uma manobra para estacionar. O veículo acaba parando no meio da rua, e o condutor desce. Na sequência, os três caminham pela via, enquanto o passageiro permanece no automóvel.
Em outro trecho, um dos homens, que veste camisa branca, aparece com uma pistola na cintura. Segundo a narração do vídeo, os dois suspeitos já haviam sido vistos ao lado de um blindado da Polícia Militar. A gravação seguinte mostra a dupla conversando com policiais que aparentemente estavam dentro do veículo da corporação. Pouco depois, um terceiro homem se aproxima, e os três permanecem ao lado do blindado, que está com a porta do motorista aberta.
Vídeo gravado por drone mostra homens armados ao lado de blindado da PM na Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. Segundo a corporação, o comando do 18º BPM (Jacarepaguá) apura o caso. Crédito: Reprodução/Rede Sociais https://t.co/xMWfhQxDs9— Jornal O Dia (@jornalodia) November 19, 2026
Segundo relatos que circulam nas redes sociais, os milicianos teriam sido expulsos da região há cerca de dois dias por criminosos rivais do Morro do Jordão. O grupo é acusado de extorquir moradores da comunidade por meio de cobranças de taxas abusivas.
Em meio a divulgação do vídeo, a PM reforçou que "O conteúdo das imagens produzidas por integrantes da referida facção criminosa tem como objetivo descredibilizar a atuação das forças de segurança, que trabalham diariamente para preservar a segurança dos moradores e garantir o direito de ir e vir da população local", disse.
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