Funcionários ficaram em meio ao fogo cruzado na Taquara - Reprodução/Rede Social

Funcionários ficaram em meio ao fogo cruzado na TaquaraReprodução/Rede Social

Publicado 27/11/2026 10:34

Um intenso confronto entre criminosos rivais na comunidade Cabeça de Porco, na Taquara, Zona Sudoeste , levou pânico a moradores na noite desta quinta-feira (26). Em meio a disputa, um tiro atingiu o teto de uma academia e comerciantes foram obrigados a fechar estabelecimentos às pressas.

Teto de academia foi atingido por tiros Reprodução/Rede Social

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver funcionários abaixados no chão do Supermercado Guanabara, localizado na Estrada do Cafundá, principal via da região, na tentativa de se protegerem dos disparos. Segundo relatos, bandidos armados chegaram a usar o estacionamento do local como passagem.



Veja imagens:



Confronto entre criminosos provoca momentos de tensão na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quinta-feira (27). Imagens mostram funcionários de um supermercado abaixados no chão, tentando se proteger dos disparos. Crédito: Reprodução/Redes Sociais https://t.co/FXFV9mXfpB — Jornal O Dia (@jornalodia) November 27, 2026



Segundo a Polícia Militar, a região foi cenário de uma tentativa de invasão, promovida por homens armados que tentam assumir o controle dos pontos de venda de drogas da localidade, que é disputada por milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV).



"Cabe informar que a região conta com policiamento em seus acessos, e militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 18⁰ BPM foram até o local da ocorrência com o objetivo de cessar a troca de tiros", explicou em nota.



Ainda de acordo com a corporação, os criminosos envolvidos no confronto fugiram no momento da chegada das equipes. O policiamento permaneceu reforçado.



Em nota, o Supermercado Guanabara informou que as pessoas se assustaram com o barulho da rua e, automaticamente, tentaram se proteger. Não houve feridos.

Homens armados ao lado de blindado da PM







Nas imagens, dois homens aparecem orientando o motorista de um carro prata durante uma manobra para estacionar. O veículo acaba parando no meio da rua, e o condutor desce. Na sequência, os três caminham pela via, enquanto o passageiro permanece no automóvel.



Em outro trecho, um dos homens, que veste camisa branca, aparece com uma pistola na cintura. Segundo a narração do vídeo, os dois suspeitos já haviam sido vistos ao lado de um blindado da Polícia Militar. A gravação seguinte mostra a dupla conversando com policiais que aparentemente estavam dentro do veículo da corporação. Pouco depois, um terceiro homem se aproxima, e os três permanecem ao lado do blindado, que está com a porta do motorista aberta. Na semana passada, homens armados foram flagrados ao lado de um blindado da Polícia Militar na mesma comunidade. Na ocasião, o comando do 18º BPM (Jacarepaguá) informou que apura o caso. Em uma análise preliminar, a unidade afirmou que as imagens teriam sido produzidas por drones da facção que atua na região, o Comando Vermelho. Segundo denúncias, os homens que aparecem na gravação seriam milicianoNas imagens, dois homens aparecem orientando o motorista de um carro prata durante uma manobra para estacionar. O veículo acaba parando no meio da rua, e o condutor desce. Na sequência, os três caminham pela via, enquanto o passageiro permanece no automóvel.Em outro trecho, um dos homens, que veste camisa branca, aparece com uma pistola na cintura. Segundo a narração do vídeo, os dois suspeitos já haviam sido vistos ao lado de um blindado da Polícia Militar. A gravação seguinte mostra a dupla conversando com policiais que aparentemente estavam dentro do veículo da corporação. Pouco depois, um terceiro homem se aproxima, e os três permanecem ao lado do blindado, que está com a porta do motorista aberta.

Vídeo gravado por drone mostra homens armados ao lado de blindado da PM na Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. Segundo a corporação, o comando do 18º BPM (Jacarepaguá) apura o caso. Crédito: Reprodução/Rede Sociais https://t.co/xMWfhQxDs9 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 19, 2026

Segundo relatos que circulam nas redes sociais, os milicianos teriam sido expulsos da região há cerca de dois dias por criminosos rivais do Morro do Jordão. O grupo é acusado de extorquir moradores da comunidade por meio de cobranças de taxas abusivas.



Em meio a divulgação do vídeo, a PM reforçou que "O conteúdo das imagens produzidas por integrantes da referida facção criminosa tem como objetivo descredibilizar a atuação das forças de segurança, que trabalham diariamente para preservar a segurança dos moradores e garantir o direito de ir e vir da população local", disse. Segundo relatos que circulam nas redes sociais, os milicianos teriam sido expulsos da região há cerca de dois dias por criminosos rivais do Morro do Jordão. O grupo é acusado de extorquir moradores da comunidade por meio de cobranças de taxas abusivas.Em meio a divulgação do vídeo, a PM reforçou que "O conteúdo das imagens produzidas por integrantes da referida facção criminosa tem como objetivo descredibilizar a atuação das forças de segurança, que trabalham diariamente para preservar a segurança dos moradores e garantir o direito de ir e vir da população local", disse.