Momento do incêndio no Cachambi; estrutura foi comprometida - Reprodução/Redes sociais

Momento do incêndio no Cachambi; estrutura foi comprometidaReprodução/Redes sociais

Publicado 27/11/2026 12:08

A Defesa Civil Municipal interditou a casa atingida por um incêndio e pela explosão de fogos de artifício, nesta quinta-feira (26), no Cachambi, na Zona Norte do Rio. A vítima, identificada como Jane Monteiro Bastos, morreu no incidente. O imóvel sofreu danos estruturais, e o Esquadrão Antibomba, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foi acionado nesta sexta-feira (27) para retirar materiais com potencial explosivo que estavam armazenados no local.

Explosão em imóvel onde funcionava loja de fogos deixa mulher morta no Cachambi Reprodução: Alerta Rio 24 Horas https://t.co/QY5Rz7C5tL — Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2026

O imovél, de dois andares, fica na Rua Clapp Filho. Segundo a Defesa Civil, durante o trabalho de rescaldo realizado pelo Corpo de Bombeiros, técnicos fizeram uma vistoria preliminar e identificaram danos na estrutura. De acordo com o órgão, os estragos foram provocados pelas explosões dos fogos de artifício guardados no interior da casa.



A avaliação apontou rachaduras, desabamento de parte da estrutura da escada interna, rompimento de pilares e outros problemas que comprometeram a segurança da construção. Uma nova vistoria está prevista para esta sexta-feira (27).



A Secretaria Municipal de Conservação também foi acionada para realizar o escoramento dos pontos onde houve rompimento dos pilares, como medida para evitar novos desabamentos.



O caso é investigado pela 23ª DP (Méier). A perícia realizada no local, e o proprietário da residência prestou depoimento na unidade policial. O corpo de Jane encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



Nesta sexta-feira (27), agentes do Esquadrão Antibomba (EAB), da Core, acionados para realizar o manuseio técnico e a retirada segura dos materiais com potencial explosivo encontrados no imóvel. Outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.



Relembre o caso

O incêndio começou por volta das 18h. De acordo com relatos de testemunhas, as explosões dos artefatos teriam durado cerca de 20 minutos. Imagens que circularam nas redes sociais mostram uma intensa coluna de fumaça saindo do imóvel e registram o barulho das explosões.

Mais de 30 militares e 11 viaturas dos quartéis Méier, Central, São Cristóvão e Benfica participaram da operação. Também atuaram equipes do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio (GTSAI) e do Grupo de Operações Especiais (GOESP).

Uma mulher, que estaria acamada, foi encontrada sem vida pelos bombeiros. O corpo estava sob escombros de uma parte da construção que desabou durante o incêndio.

O proprietário do imóvel foi levado para a 23ª DP (Méier) para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil informou que uma perícia será realizada no local para identificar as circunstâncias do incêndio. A investigação deverá apurar também as condições de armazenamento dos fogos e se o imóvel funcionava regularmente como estabelecimento comercial.

No município do Rio, o artigo 33 da Lei Orgânica da cidade proíbe a fabricação e a comercialização de fogos de artifício e similares, além de restringir sua utilização.

Já no âmbito estadual, a Lei nº 5.972/2011, permite a venda varejista de fogos das classes A, B, C e D, desde que respeitadas as exigências legais.

A classificação leva em conta a quantidade de pólvora e o tipo de artefato: a classe A reúne fogos de efeito visual sem estampido e aqueles com até 0,20 grama de pólvora por peça; a classe B inclui fogos com até 0,25 grama de pólvora, foguetes sem bomba e artigos como morteirinhos de jardim e serpentes voadoras; a classe C abrange fogos com mais de 0,25 grama até 2,49 gramas de pólvora e foguetes com bombas de até seis gramas; e a classe D engloba artefatos mais potentes, com mais de 2,50 gramas de pólvora, foguetes com bombas acima de seis gramas, baterias e morteiros com tubos de ferro.

Pela legislação estadual, os produtos da classe A podem ser vendidos a qualquer pessoa, inclusive menores; os da classe B, somente a maiores de 16 anos; e os da classe C, a maiores de 18 anos. A comercialização da classe D também é permitida, mas depende de condições específicas previstas na legislação.