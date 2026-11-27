Fuzil apreendido na comunidade do Teixeira tem a a inscrição 'Terror do 18' - Divulgação/PMERJ

Fuzil apreendido na comunidade do Teixeira tem a a inscrição 'Terror do 18'Divulgação/PMERJ

Publicado 27/11/2026 12:42

Após uma cabeça humana ser jogada no interior do 18º BPM (Jacarepaguá), o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, determinou a ocupação policial, por tempo indeterminado, nas comunidades dos Teixeiras e Jordão, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. As localidades estão sob influência dos criminosos apontados como responsáveis pelas ameaças direcionadas ao batalhão.

Já no início da tarde, durante patrulhamento na comunidade do Teixeiras, os agentes foram atacados a tiros por bandidos armados e houve confronto. Na ação, um deles foi atingido e socorrido à uma unidade de saúde. Com ele, as equipes apreenderam um fuzil M16, calibre 5,56, com a inscrição "Terror do 18”, além de carregador e munições. A ocorrência está a cargo da 32ª DP (Taquara).

Cabeça jogada no batalhão



Policiais militares da unidade localizaram, na manhã desta sexta-feira (27), um crânio em avançado estado de decomposição em uma sacola de lixo preta. Imediatamente, o local foi isolado e preservado para a realização da perícia pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



O episódio é tratado como uma possível tentativa de intimidação aos agentes da unidade, em meio à atuação do batalhão no enfrentamento ao crime organizado na região. Somente em 2026, o 18º BPM apreendeu 66 fuzis, mais de 110 pistolas e 28 revólveres. Além disso, as ações de combate à criminalidade em Jacarepaguá resultaram na prisão de mais de 590 criminosos.



"A Secretaria de Estado de Polícia Militar reforça que não tolerará qualquer tentativa de intimidação de seus agentes e ressalta que episódios dessa natureza não irão inibir as ações de enfrentamento às organizações criminosas", informou em nota.



Ainda segundo a PM, o 18º BPM continuará recebendo todo o suporte operacional e logístico para dar continuidade às ações de combate ao crime organizado e de contenção das disputas territoriais na Zona Sudoeste do Rio. "A preservação de vidas e o fortalecimento da segurança da população permanecem como prioridades", acrescentou.



Coroa de flores

Essa não é a primeira vez que o 18º BPM é alvo de criminosos. No último dia 16, um homem foi preso após deixar duas coroas de flores com os nomes de policiais militares em frente ao batalhão. Os agentes citados no objeto estão vivos e atuam na unidade.

As duas coroas traziam os dizeres: "Combateste o bom combate, acabaste a carreira, guardaste a fé" e a frase em latim "Si vis pacem para bellum", que, em tradução livre, significa: "Se queres a paz, prepara-te para a guerra".



Segundo a corporação, dois homens em uma moto se aproximaram da lateral do muro do batalhão no início da tarde. Enquanto o piloto aguardava no veículo, o garupa desceu e deixou as coroas próximo de uma árvore. Um policial que presenciou a ação conseguiu interceptar o responsável por colocar os objetos. O piloto da moto, no entanto, conseguiu fugir. O homem detido foi encaminhado à delegacia da área.





