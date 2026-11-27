Procon Carioca realizou uma ação de fiscalização no Norte Shopping, na manhã desta sexta-feira (27) - Reginaldo Pimenta

Procon Carioca realizou uma ação de fiscalização no Norte Shopping, na manhã desta sexta-feira (27)Reginaldo Pimenta

Publicado 27/11/2026 14:58

O Procon Carioca realizou uma ação de fiscalização no Norte Shopping, no bairro do Cachambi, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (27). O objetivo foi inspecionar estabelecimentos comerciais durante a Black Friday e verificar se eles cometiam infrações contra os consumidores. Os agentes notificaram grandes varejistas por delitos como venda casada, aumento abusivo dos preços e falta de informações claras e precisas sobre promoções.

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A ação, que faz parte da Operação Black Sem Fraude, também se baseou em levantamentos que identificaram aumentos de preço em produtos de diferentes categorias anunciados para a Black Friday. Segundo a pesquisa, de 478 produtos analisados, 201 ficaram mais caros nas últimas semanas. Com isso, as equipes checaram se as lojas aumentaram valores antes de anunciar um desconto que, na prática, não representa uma redução real, além de buscar outras violações contra o consumidor. A ação, que faz parte da Operação Black Sem Fraude, também se baseou em levantamentos que identificaram aumentos de preço em produtos de diferentes categorias anunciados para a Black Friday. Segundo a pesquisa, de 478 produtos analisados, 201 ficaram mais caros nas últimas semanas. Com isso, as equipes checaram se as lojas aumentaram valores antes de anunciar um desconto que, na prática, não representa uma redução real, além de buscar outras violações contra o consumidor.

Veja detalhes da ação

Logo no início da fiscalização, os agentes identificaram ao menos cinco produtos com venda casada na entrada da Casas Bahia, entre eles celulares, uma escova, uma televisão e um ventilador. A diretora-executiva do Procon Carioca, Soraia Panella, deu detalhes sobre a ocorrência ao jornal O DIA.



"Eles estão ofertando o produto como Black Friday, mas para adquirir aquele produto com aquele determinado desconto, era necessário fazer o plano de uma operadora telefônica. Isso é venda casada. A gente não pode condicionar um produto, uma venda, a outra. Eles serão autuados, vão ter um prazo de resposta e a indicação é que eles retirem a publicidade imediatamente", afirmou. Além disso, a Casas Bahia recebeu uma notificação por aumento abusivo.



Os fiscais também identificaram a prática de venda casada na Lojas Americanas. No caso, a comercialização de celulares estava condicionada à contratação de um plano de telefonia. A varejista ainda foi notificada por publicidade enganosa, induzindo o consumidor ao erro, conforme detalha Soraia.



"Era uma suposta oferta, que não dizia ao consumidor o valor cheio nem o desconto apresentado. E também não informava ao consumidor as formas possíveis de pagamento. Isso é considerado uma publicidade enganosa que induz o leitor ao erro", aponta a diretora-executiva do Procon Carioca.



Já na Magazine Luiza, os agentes constataram falta de informações claras e precisas: alguns produtos tinham cartazes com o preço da prestação mais destacado que o valor à vista, enquanto outros sinalizavam oferta sem exibir o preço anterior, além do aumento abusivo de preços.



"A Magazine Luiza se repetiu em relação às demais, a questão da forma de publicidade, não tendo as informações completas. A única coisa que não encontramos na MagaLu é exatamente a venda casada, que não tinha", explicou Soraia.



Uma fiscal chegou a ser hostilizada por uma das funcionárias do local. "Isso, infelizmente, faz parte. Mas aí a gente se posiciona, coloca. Eles têm que entender que a gente representa um órgão público, tem que ter esse respeito e isso pode ser considerado um desacato ao servidor público", destacou a diretora-executiva.



Os agentes também encontraram outra venda casada na Casa & Video: um ventilador e uma air fryer estavam com descontos condicionados à assinatura de um plano de telefonia, além aquisição de um liquidificador grátis.



O Procon Carioca fiscalizou as lojas TeleRio e Fast Shopping, mas não identificou irregularidades. As empresas que foram notificadas podem sofrer as medidas administrativas cabíveis, entre elas a multa.

Em nota, o Grupo Casas Bahia reforçou a posição de respeito aos seus clientes e disse que se mantém atento às manifestações. "A companhia acompanha de perto todos os registros feitos pelos órgãos de defesa do consumidor e mantém diálogo permanente com o Procon para solucionar rapidamente cada caso.

Informa ainda que segue comprometida em elevar a experiência do consumidor para reduzir de forma consistente quaisquer pontos de atrito".

A Americanas também se pronunciou: "A Americanas informa que está verificando a situação e prestará os devidos esclarecimentos ao Procon."



A reportagem tenta contato com as demais empresas citadas para posicionamentos. O espaço está aberto.

Orientações ao consumidor

O Procon Carioca recomenda que o consumidor pesquise o histórico de preços do produto desejado, compare os valores em diferentes estabelecimentos e verifique se o desconto anunciado corresponde a uma redução real. Também é importante observar o preço do frete, as condições de pagamento, os prazos de entrega e a política de troca e devolução.

Nas compras pela internet, o consumidor deve conferir se está adquirindo o produto em uma loja ou plataforma confiável, verificar a identificação do fornecedor e desconfiar de ofertas muito abaixo dos preços praticados no mercado.



O órgão reforça que o consumidor deve guardar anúncios, comprovantes de pagamento e registros da oferta, documentos que podem ajudar em caso de problemas na relação de consumo.