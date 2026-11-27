Antony Junior Pinheiro Gonçalves é apontado como gerente do tráfico da região - Divulgação PCRJ

Antony Junior Pinheiro Gonçalves é apontado como gerente do tráfico da regiãoDivulgação PCRJ

Publicado 27/11/2026 15:18

Apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade Boa Vista, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, Antony Junior Pinheiro Gonçalves foi preso na manhã desta sexta-feira (27). Ligado à facção criminosa Comando Vermelho, ele tinha uma condenação superior a dez anos de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem estava escondido na casa de parentes.

LEIA MAIS: Cabeça humana é jogada dentro do 18º BPM



A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), que cumpriram um mandado de prisão condenatória. Segundo as investigações, Antony integrava o grupo responsável pelo comércio de entorpecentes na comunidade, onde exercia a função de gerente.



De acordo com a Polícia Civil, ele já havia sido preso em flagrante anteriormente, na companhia de outros integrantes do tráfico, durante uma ação que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas.



Após a prisão, Antony será encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), onde cumprirá a pena.

A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), que cumpriram um mandado de prisão condenatória. Segundo as investigações, Antony integrava o grupo responsável pelo comércio de entorpecentes na comunidade, onde exercia a função de gerente.De acordo com a Polícia Civil, ele já havia sido preso em flagrante anteriormente, na companhia de outros integrantes do tráfico, durante uma ação que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas.Após a prisão, Antony será encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), onde cumprirá a pena.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Antony. O espaço segue aberto.

Rio em disputa



A cidade do Rio e os municípios da Região Metroplitana convivem diariamente com confrontos entre organizações criminosas, que levam terror à população. Um dos principais pontos de disputa é a Zona Sudoeste da capital, que historicamente era dominada por milicianos. Atualmente, porém, bairros da região são alvos de traficantes, que procuram expandir sua influência. Todos os detalhes dessa guerra você vai conferir em uma série de cinco reportagens que O DIA publica a partir desta segunda-feira (10).

Investigações apontam que o Comando Vermelho, maior facção do estado, controla a Cidade de Deus, Gardênia Azul, comunidades de Itanhangá - como Muzema e Morro do Banco -, além de Vargem Grande e Pequena. Tais locais são usados como bases para traficantes atacarem endereços próximos, como Rio das Pedras, onde milicianos ainda "reinam".

O professor José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim), afirma que a diminuição dos territórios controlados pela milícia ocorreu por causa da perda de sua sustentação política ao longo dos anos.



“Quando falamos de milícia, falamos de uma organização criminosa composta por policiais, bombeiros, guardas, agentes públicos, que prestam serviços na segurança pública. É praticamente uma relação contaminada. O crime organizado está diretamente ligado aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Esses poderes acabam interferindo nas políticas de combate à violência e à criminalidade. Se você pegar estudos, vai ver que, antigamente, as operações policiais se concentravam em áreas dominadas pelo tráfico e poucas em áreas de milícia. Havia uma conivência do estado sobre a expansão das milícias”, diz.