Jogadores David Corrêa (E) e Hayner William Monjardim Cordeiro posam com armas. Eles estão presos desde a última quinta-feira - Reprodução / polícia civil

Jogadores David Corrêa (E) e Hayner William Monjardim Cordeiro posam com armas. Eles estão presos desde a última quinta-feiraReprodução / polícia civil

Publicado 27/11/2026 15:42

Os jogadores David Corrêa, o DVD, do Vasco, e Hayner William Monjardim Cordeiro , do Vila Nova (GO), aparecem em fotografias exibindo armas no relatório final de uma investigação realizada em ação conjunta pelas polícias civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. As imagens foram anexadas ao processo que apura a suposta ligação dos atletas com o Comando Vermelho (CV). Os dois atletas estão presos desde quinta-feira (26).

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De acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), as fotos foram obtidas após a análise de um celular apreendido com David e de arquivos armazenados na nuvem do sistema do aparelho. Em uma das imagens, o atacante aparece segurando pistolas equipadas com carregadores alongados, revólveres e uma arma semelhante a uma submetralhadora. Já em outro vídeo, David surge cantando com uma arma na mão. Veja as imagens: De acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), as fotos foram obtidas após a análise de um celular apreendido com David e de arquivos armazenados na nuvem do sistema do aparelho. Em uma das imagens, o atacante aparece segurando pistolas equipadas com carregadores alongados, revólveres e uma arma semelhante a uma submetralhadora. Já em outro vídeo, David surge cantando com uma arma na mão. Veja as imagens:

Vídeo mostra jogador do Vasco, David Corrêa, conhecido como DVD, segurando arma e cantando dentro de um carro. As imagens foram anexadas no processo contra o atleta, investigado por ligação com o Comando Vermelho (CV) Crédito: Reprodução/Redes sociais https://t.co/exVYWC9eEJ — Jornal O Dia (@jornalodia) November 27, 2026

Para confirmar a identidade do jogador, a perícia comparou tatuagens e características físicas presentes nas fotografias com imagens publicadas por David. O atleta do Vila Nova também aparece segurando um fuzil com a sigla do CV.



Apresentado no âmbito da Operação A Tropa, o relatório aponta que os atletas são investigados por suspeita de tentativa de obstrução da Justiça, envolvimento com o tráfico de drogas e de armas, além de lavagem de dinheiro.

A reportagem tenta contato com as defesas dos jogadores. O espaço está aberto para manifestação.

Novos desdobramentos



As prisões dos jogadores David e Hayner William foram motivadas após o MPES identificar conversas entre os dois que indicariam uma possível tentativa de obstruir as investigações contra uma organização criminosa do estado.

Um áudio extraído do celular do atleta vascaíno em julho deste ano revela que ele teria oferecido R$ 5 mil a Wesley Almeida de Jesus, testemunha e vítima de uma tentativa de homicídio atribuída a Edson Vander da Silva Júnior, amigo de infância e ex-empresário de David, e Ruan de Freitas Camargo Cruz.



Na gravação, ao ser questionado se havia oferecido dinheiro à vítima, David teria respondido: "Eu ofereci mesmo, mas... só pra deixar isso de lado".

Outras mensagens são alvos de investigação

Outras mensagens citadas no processo mostram duas conversas entre David e Edson. Em uma delas, o ex-empresário afirma que duas pessoas gostariam de conversar com o jogador sobre a tentativa de homicídio. David responde: "Fogo nos dois". Em outro diálogo, o atleta reage a uma mensagem em que Edson mostra uma arma e munições com a frase: "Essa é doida".

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, David e Hayner são investigados por suspeita de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo.

O que dizem as defesas sobre as prisões

A defesa de David Corrêa diz que recebeu com surpresa a decisão que decretou sua prisão preventiva e considera a medida extrema e desnecessária. "Desde o início das investigações, David colaborou com as autoridades e vinha cumprindo integralmente as medidas cautelares impostas pela Justiça. A defesa está adotando as medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão e já está impetrando Habeas Corpus, confiando que a prisão preventiva será revogada em breve", disse o advogado Silmar Junior.

Em nota, o Vasco da Gama informou que o atleta David foi conduzido à delegacia em razão do cumprimento de mandado judicial.



"Desde que tomou conhecimento da situação, o clube colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso atentamente, aguardando os desdobramentos e a conclusão dos trâmites legais pelas autoridades competentes. Em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos, o Vasco da Gama não fará, neste momento, comentários adicionais sobre o caso", disse em comunicado.



Em nota, o Vila Nova informou que Hayner afirma ser inocente e se prontificou a se apresentar às autoridades assim que tomou conhecimento da medida judicial. O time disse ainda que entende que a medida possui "caráter sensacionalista, com o objetivo de desestabilizar o clube em um momento de importante decisão em sua história". Na sexta-feira (27), às 20h, o clube enfrenta o Atlético-GO, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso da Série B.