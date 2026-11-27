Os jogadores David Corrêa, o DVD, do Vasco, e Hayner William Monjardim Cordeiro, do Vila Nova (GO), aparecem em fotografias exibindo armas no relatório final de uma investigação realizada em ação conjunta pelas polícias civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. As imagens foram anexadas ao processo que apura a suposta ligação dos atletas com o Comando Vermelho (CV). Os dois atletas estão presos desde quinta-feira (26).
De acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), as fotos foram obtidas após a análise de um celular apreendido com David e de arquivos armazenados na nuvem do sistema do aparelho. Em uma das imagens, o atacante aparece segurando pistolas equipadas com carregadores alongados, revólveres e uma arma semelhante a uma submetralhadora. Já em outro vídeo, David surge cantando com uma arma na mão. Veja as imagens:
Vídeo mostra jogador do Vasco, David Corrêa, conhecido como DVD, segurando arma e cantando dentro de um carro. As imagens foram anexadas no processo contra o atleta, investigado por ligação com o Comando Vermelho (CV) Crédito: Reprodução/Redes sociais https://t.co/exVYWC9eEJ
Para confirmar a identidade do jogador, a perícia comparou tatuagens e características físicas presentes nas fotografias com imagens publicadas por David. O atleta do Vila Nova também aparece segurando um fuzil com a sigla do CV.
Apresentado no âmbito da Operação A Tropa, o relatório aponta que os atletas são investigados por suspeita de tentativa de obstrução da Justiça, envolvimento com o tráfico de drogas e de armas, além de lavagem de dinheiro.
A reportagem tenta contato com as defesas dos jogadores. O espaço está aberto para manifestação.
Um áudio extraído do celular do atleta vascaíno em julho deste ano revela que ele teria oferecido R$ 5 mil a Wesley Almeida de Jesus, testemunha e vítima de uma tentativa de homicídio atribuída a Edson Vander da Silva Júnior, amigo de infância e ex-empresário de David, e Ruan de Freitas Camargo Cruz.
Na gravação, ao ser questionado se havia oferecido dinheiro à vítima, David teria respondido: "Eu ofereci mesmo, mas... só pra deixar isso de lado".
Outras mensagens são alvos de investigação
Outras mensagens citadas no processo mostram duas conversas entre David e Edson. Em uma delas, o ex-empresário afirma que duas pessoas gostariam de conversar com o jogador sobre a tentativa de homicídio. David responde: "Fogo nos dois". Em outro diálogo, o atleta reage a uma mensagem em que Edson mostra uma arma e munições com a frase: "Essa é doida".
De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, David e Hayner são investigados por suspeita de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo.
O que dizem as defesas sobre as prisões
A defesa de David Corrêa diz que recebeu com surpresa a decisão que decretou sua prisão preventiva e considera a medida extrema e desnecessária. "Desde o início das investigações, David colaborou com as autoridades e vinha cumprindo integralmente as medidas cautelares impostas pela Justiça. A defesa está adotando as medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão e já está impetrando Habeas Corpus, confiando que a prisão preventiva será revogada em breve", disse o advogado Silmar Junior.
Em nota, o Vasco da Gama informou que o atleta David foi conduzido à delegacia em razão do cumprimento de mandado judicial.
"Desde que tomou conhecimento da situação, o clube colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso atentamente, aguardando os desdobramentos e a conclusão dos trâmites legais pelas autoridades competentes. Em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos, o Vasco da Gama não fará, neste momento, comentários adicionais sobre o caso", disse em comunicado.
Em nota, o Vila Nova informou que Hayner afirma ser inocente e se prontificou a se apresentar às autoridades assim que tomou conhecimento da medida judicial. O time disse ainda que entende que a medida possui "caráter sensacionalista, com o objetivo de desestabilizar o clube em um momento de importante decisão em sua história". Na sexta-feira (27), às 20h, o clube enfrenta o Atlético-GO, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso da Série B.
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