Linha Amarela - Divulgação/Prefeitura Rio

Linha AmarelaDivulgação/Prefeitura Rio

Publicado 27/11/2026 17:00

Linha Amarela começou a receber motofaixas nos dois sentidos. A Prefeitura do Rio iniciou a implantação dos novos trechos da avenida, que terão 15 quilômetros de extensão e devem ser concluídos até o fim de dezembro. A medida faz parte do plano de expansão das faixas preferenciais para motociclistas na cidade. Com a conclusão das obras, o município passará dos atuais 65 quilômetros para 80 quilômetros de motofaixas.

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O projeto prevê a instalação das faixas entre a Avenida Ayrton Senna, na altura do quilômetro 6, e o pedágio, no quilômetro 13,2. No sentido Ilha do Governador, o trecho começa na Avenida Ayrton Senna e segue até a praça de pedágio. Já no sentido Barra da Tijuca, a implantação será feita no percurso inverso, do pedágio até a Avenida Ayrton Senna.



Segundo a Prefeitura, as motofaixas têm como objetivo organizar a circulação de motocicletas e melhorar a segurança dos condutores em vias de grande movimento. A administração municipal afirma que a medida também busca reduzir acidentes e dar mais fluidez ao trânsito.



“Motofaixas salvam vidas. Elas são uma medida essencial de segurança viária e organização do trânsito. Protegem os condutores e dão mais fluidez e agilidade à passagem de motocicletas em corredores de tráfego intenso. Por isso estamos expandindo cada vez mais”, afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere.



Estudos citados pela Prefeitura apontam adesão entre 86% e 96% dos motociclistas às motofaixas, além de melhora na organização do fluxo de veículos. A presidente da CET-Rio, Marize Queiroz Ribeiro, também destacou a importância da separação dos espaços de circulação.



“As motofaixas representam um avanço fundamental, pois organizam a circulação entre motos e carros e, acima de tudo, salvam vidas”, disse.





Expansão pela cidade

A primeira motofaixa do Rio foi implantada em 2024, na Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, em São Conrado, no sentido Lagoa, com dois quilômetros de extensão. Depois, o corredor formado pela Avenida Rei Pelé e pela Rua Teixeira Soares, no Maracanã, recebeu 2,4 quilômetros no sentido Centro e 1,7 quilômetro no sentido Méier.



Também foram contemplados o eixo Lagoa-Barra, que inclui as avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, a Rua Mário Ribeiro, o Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, a Avenida Padre Leonel Franca e a Linha Vermelha.



A CET-Rio orienta que os motociclistas utilizem as faixas com atenção e disciplina, especialmente quando o trânsito estiver lento, para evitar colisões. Os carros também podem passar sobre a motofaixa, mas somente no momento da mudança de faixa de trânsito e com os devidos cuidados.