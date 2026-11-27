Linha AmarelaDivulgação/Prefeitura Rio
Segundo a Prefeitura, as motofaixas têm como objetivo organizar a circulação de motocicletas e melhorar a segurança dos condutores em vias de grande movimento. A administração municipal afirma que a medida também busca reduzir acidentes e dar mais fluidez ao trânsito.
“Motofaixas salvam vidas. Elas são uma medida essencial de segurança viária e organização do trânsito. Protegem os condutores e dão mais fluidez e agilidade à passagem de motocicletas em corredores de tráfego intenso. Por isso estamos expandindo cada vez mais”, afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere.
Estudos citados pela Prefeitura apontam adesão entre 86% e 96% dos motociclistas às motofaixas, além de melhora na organização do fluxo de veículos. A presidente da CET-Rio, Marize Queiroz Ribeiro, também destacou a importância da separação dos espaços de circulação.
“As motofaixas representam um avanço fundamental, pois organizam a circulação entre motos e carros e, acima de tudo, salvam vidas”, disse.
Expansão pela cidade
Também foram contemplados o eixo Lagoa-Barra, que inclui as avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, a Rua Mário Ribeiro, o Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, a Avenida Padre Leonel Franca e a Linha Vermelha.
A CET-Rio orienta que os motociclistas utilizem as faixas com atenção e disciplina, especialmente quando o trânsito estiver lento, para evitar colisões. Os carros também podem passar sobre a motofaixa, mas somente no momento da mudança de faixa de trânsito e com os devidos cuidados.
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