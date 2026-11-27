Os dois jovens, de 15 e aproximadamente 16 anos, seriam irmãos - Divulgação Alertailha24h

Os dois jovens, de 15 e aproximadamente 16 anos, seriam irmãosDivulgação Alertailha24h

Publicado 27/11/2026 17:04

Um adolescente morreu após se afogar na tarde desta sexta-feira (27), na Praia da Bica, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A outra vítima, também menor de idade, permanece em estado grave. Segundo informações preliminares, os dois jovens, de 15 e aproximadamente 16 anos, seriam irmãos. Testemunhas relataram que eles pularam de um deck e desapareceram na água.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 15h40. Militares do 19º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), na Ilha do Governador, com apoio de mergulhadores do 1º Grupamento Marítimo (GMAR), de Botafogo, realizaram as buscas e conseguiram retirar os adolescentes do mar.



As equipes encaminharam os dois ao Centro de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador. Inicialmente, ambos apresentavam quadro grave. No entanto, segundo a coordenação da unidade, um deles já chegou sem vida ao hospital. O outro permanece internado em estado grave.



Agentes do Segurança Presente também prestaram auxílio após serem acionados por pessoas que estavam na praia.

*em atualização

Famílias fazem protesto no Complexo do Lins

Familiares e amigos das vítimas baleadas no Complexo do Lins , na Zona Norte, fizeram um protesto no fim da tarde desta quinta-feira (26), pedindo o fim da violência na comunidade. Além disso, parentes iniciaram uma corrente de oração pela recuperação do barbeiro Marcelo de Souza Ferreira, de 25 anos, da grávida Vitória Vivian de Almeida, de 22, e da criança de 6 anos. Os três seguem internados.

Com cartazes e bolas brancas, um grupo de pessoas percorreu as ruas da comunidade pedindo paz na região. Durante a manifestação, uma criança carregava uma bandeira do Brasil manchada de vermelho, com os nomes dos feridos. O ato ocorreu de forma pacífica, sem registro de tumulto.

No fim do dia, moradores também se reuniram para orar pelas vítimas. "Eu nunca vi esse povo do Lins tão unido. Uma coisa linda de se ver. O povo desceu de todos os lugares fazendo manifestação sem quebrar nada. É aquele ditado: se a dor do próximo não te comove, você está morto por dentro", publicou a tia da criança.



Parentes de Marcelo, que foi baleado ao tentar socorrer o menino, também se manifestaram.



"Obrigada a todos que estão movidos diante dessa tragédia que ocorreu com as vítimas baleadas. Continuo pedindo orações por todos eles. Orem por suas recuperações, intercedam.

Coloquem nas mãos de quem tem todo o poder, Deus Todo-Poderoso!", disse uma familiar.

Quadro de saúde



A criança, que estava internada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ao O DIA, a tia, Nathaiane Mendes, revelou que o estado de saúde dele ainda é grave. "A situação dele continua muito grave. Os médicos estão fazendo de tudo", lamentou.