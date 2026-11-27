Protesto na Avenida Brasil - Reprodução/Redes Sociais

Protesto na Avenida Brasil Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/11/2026 17:25

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Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo da manifestação. Imagens do protesto mostram que uma das motivações é a morte de um morador da localidade.

'Capitão Léo' é preso em operação contra disputas territoriais

O policial militar Leonardo Magalhães Gomes da Silva, o Capitão Léo, foi preso, na manhã desta sexta-feira (27), durante uma operação contra envolvidos em assassinatos relacionados à disputa pelo domínio territorial da Zona Sudoeste do Rio. Segundo as investigações, o agente é uma liderança da milícia que atua na comunidade Pombo Sem Asa, em Vargem Grande. Ele teria estabelecido alianças com o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV), duas facções rivais.

De acordo com as apurações, Capitão Léo teria participado de diversos homicídios cometidos no contexto da guerra pelo controle do território de comunidades da região. Elementos reunidos pela DHC indicam que ele estabeleceu alianças com integrantes do TCP e, mais recentemente, do CV, em articulações relacionadas à transferência do domínio territorial e das fontes de renda ilegal exploradas nos locais.

A investigação revelou que a disputa pelo controle da comunidade Pombo Sem Asa se insere em um movimento mais amplo de expansão territorial do Comando Vermelho. Os membros da facção teriam a intenção de ampliar a presença em bairros da Zona Oeste, como Campo Grande e Guaratiba. Para isso, usariam a comunidade de Vargem Grande devido à localização.

Durante as apurações, os agentes da especializada identificaram uma dinâmica clara de alianças, rupturas e de confrontos entre milicianos e traficantes, marcada por ataques armados e tentativas de ampliação de domínio. Foram constatados episódios de sequestro, tortura e execução de integrantes de grupos adversários, além de práticas de extorsão e intimidação contra moradores, comerciantes e prestadores de serviços. Além disso, há a prática de ataques com armas de grande poder ofensivo e granadas lançadas por drones.

Para a Polícia Civil, os homicídios investigados não são episódios isolados, mas sim uma estratégia de eliminação de adversários e de consolidação do controle local. Com os assassinatos, os criminosos garantiriam a exploração econômica de atividades ilícitas, impondo o domínio sobre comunidades inteiras.

Em julho de 2020, Capitão Léo, que já era apontado como liderança da milícia da região, se entregou na sede da DHC, após ser um dos alvos da Operação Porto Firme, realizada pela especializada e pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). A ação buscava envolvidos com o grupo paramilitar.



Na época, investigações do MPRJ apontaram que Leonardo pagou R$ 6 mil de propina a outros policiais militares para que um comparsa não fosse preso em uma abordagem. O órgão obteve provas de que PMs tinham ciência dos crimes cometidos pela milícia de Capitão Léo. Contudo, ao invés de repreenderem as ações da quadrilha, eles "iam conversar com os integrantes do grupo".

Antes dessa prisão, o capitão da PM ocupava um cargo importante na corporação. Leonardo era responsável pela fiscalização dos gastos e também supervisionava os contratos das oficinas mecânicas credenciadas pela PM para a manutenção de viaturas.