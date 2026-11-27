Phelipe Pacheco de Melo morreu na mesma ação que terminou com o filho baleado no Complexo do Lins - Reprodução/Redes sociais

Phelipe Pacheco de Melo morreu na mesma ação que terminou com o filho baleado no Complexo do LinsReprodução/Redes sociais

Publicado 27/11/2026 19:26

O pai do menino de 6 anos baleado durante um tiroteio no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, morreu após ser atingido na mesma ação que deixou o filho ferido. Segundo a direção do Hospital do Andaraí, Phelipe Pacheco de Melo deu entrada na unidade na tarde de quarta-feira (25), mas, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos.

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Nas redes sociais, a mulher de Phelipe e mãe da criança lamentou a morte do companheiro. "Eu preciso de você para continuar criando nosso filho. Eu não aceito te perder assim", escreveu. O sepultamento está marcado para sábado (28), às 14h, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte.



Diferentemente do pai, o menino de 6 anos e as outras vítimas do tiroteio foram encaminhados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. Nesta sexta-feira (27), a unidade informou que a criança foi transferida, em estado grave, para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.



Segundo a tia da criança, Nathaiane Mendes, o menino saía da casa da avó acompanhado do pai quando foi baleado no abdômen. Ao presenciar a cena, Desde o dia do confronto, que deixou quatro moradores baleados, a Polícia Civil foi questionada sobre a ocorrência, mas não mencionou a existência de uma vítima fatal. Após a confirmação da morte de Phelipe pelo hospital, a reportagem voltou a procurar a corporação para saber se a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) ficará responsável pela investigação do caso. Até o momento, não houve resposta.Nas redes sociais, a mulher de Phelipe e mãe da criança lamentou a morte do companheiro. "Eu preciso de você para continuar criando nosso filho. Eu não aceito te perder assim", escreveu. O sepultamento está marcado para sábado (28), às 14h, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte.Diferentemente do pai, o menino de 6 anos e as outras vítimas do tiroteio foram encaminhados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. Nesta sexta-feira (27), a unidade informou que a criança foi transferida, em estado grave, para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.Segundo a tia da criança, Nathaiane Mendes, o menino saía da casa da avó acompanhado do pai quando foi baleado no abdômen. Ao presenciar a cena, Marcelo de Souza Ferreira , de 25 anos, deixou a barbearia onde trabalhava e correu para socorrer a vítima, mas também acabou atingido. Ele sofreu ferimentos no peito e no pescoço.

Famílias fazem protesto

Familiares e amigos das vítimas baleadas no Complexo do Lins, na Zona Norte, fizeram um protesto no fim da tarde desta quinta-feira (26), pedindo o fim da violência na comunidade. Além disso, parentes iniciaram uma corrente de oração pela recuperação do barbeiro Marcelo de Souza Ferreira, de 25 anos, da grávida Vitória Vivian de Almeida, de 22, e da criança de 6 anos. Os três seguem internados.

Com cartazes e bolas brancas, um grupo de pessoas percorreu as ruas da comunidade pedindo paz na região. Durante a manifestação, uma criança carregava uma bandeira do Brasil manchada de vermelho, com os nomes dos feridos. O ato ocorreu de forma pacífica, sem registro de tumulto.

No fim do dia, moradores também se reuniram para orar pelas vítimas. "Eu nunca vi esse povo do Lins tão unido. Uma coisa linda de se ver. O povo desceu de todos os lugares fazendo manifestação sem quebrar nada. É aquele ditado: se a dor do próximo não te comove, você está morto por dentro", publicou a tia da criança.