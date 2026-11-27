



A assinatura do documento faz parte das ações do Governo Federal para ampliar e qualificar o atendimento à população com 60 anos ou mais pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta busca fortalecer uma rede de assistência capaz de acompanhar as diferentes etapas do envelhecimento, com serviços de acolhimento, proteção, apoio e cuidado integral.



Durante o evento, Lula destacou a necessidade de desenvolver políticas públicas que ofereçam alternativas de convivência e atividades para pessoas idosas, além da assistência médica. O presidente afirmou que deseja criar espaços onde esse público possa realizar atividades físicas, culturais e de lazer, sem que o envelhecimento seja associado ao isolamento.



"Há muito tempo sonho em criar uma política pública que não seja um asilo, a pessoa idosa que fica sentada em frente à TV o dia inteiro. A pessoa idosa ter um lugar para sair de casa e ir nesse lugar para nadar, cantar, brincar, namorar. Dar opções que a vida exige para viver bem. Viver é quando a gente levanta com vontade de fazer alguma coisa", disse.



O presidente também comentou a participação de idosos nas eleições de 2026. Segundo ele, a mobilização de pessoas com mais de 70 anos, para quem o voto é facultativo, chamou sua atenção. Lula afirmou que se emocionou ao assistir a imagens de eleitores com dificuldades de locomoção que foram às urnas com a ajuda de familiares ou transportados em macas.



"Poucas vezes na vida chorei tanto quanto chorei ao ver o filme das pessoas idosas, com dificuldades de mobilidade, que foram às urnas em macas, que foram carregadas pelos netos", declarou. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), na Tijuca, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (27), onde assinou um protocolo de intenções para a elaboração de uma proposta de serviço especializado em envelhecimento e longevidade saudável. A agenda contou com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e incluiu uma visita ao Programa Renascer, iniciativa do Ambulatório de Saúde do Idoso da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).A assinatura do documento faz parte das ações do Governo Federal para ampliar e qualificar o atendimento à população com 60 anos ou mais pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta busca fortalecer uma rede de assistência capaz de acompanhar as diferentes etapas do envelhecimento, com serviços de acolhimento, proteção, apoio e cuidado integral.Durante o evento, Lula destacou a necessidade de desenvolver políticas públicas que ofereçam alternativas de convivência e atividades para pessoas idosas, além da assistência médica. O presidente afirmou que deseja criar espaços onde esse público possa realizar atividades físicas, culturais e de lazer, sem que o envelhecimento seja associado ao isolamento."Há muito tempo sonho em criar uma política pública que não seja um asilo, a pessoa idosa que fica sentada em frente à TV o dia inteiro. A pessoa idosa ter um lugar para sair de casa e ir nesse lugar para nadar, cantar, brincar, namorar. Dar opções que a vida exige para viver bem. Viver é quando a gente levanta com vontade de fazer alguma coisa", disse.O presidente também comentou a participação de idosos nas eleições de 2026. Segundo ele, a mobilização de pessoas com mais de 70 anos, para quem o voto é facultativo, chamou sua atenção. Lula afirmou que se emocionou ao assistir a imagens de eleitores com dificuldades de locomoção que foram às urnas com a ajuda de familiares ou transportados em macas."Poucas vezes na vida chorei tanto quanto chorei ao ver o filme das pessoas idosas, com dificuldades de mobilidade, que foram às urnas em macas, que foram carregadas pelos netos", declarou.







Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Luiz Inacio Lula da Silva (@lulaoficial)





Lula explicou ainda que um dos objetivos de sua passagem pelo Rio foi agradecer à população idosa pela participação no processo eleitoral. Mais cedo, o presidente esteve na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, onde também cumpriu agenda.



O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou a dependência da população idosa em relação ao SUS. De acordo com os dados apresentados pelo governo, 81% dos 36 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais dependem exclusivamente da rede pública para receber atendimento médico. Entre a população geral, esse percentual é de 75%.



Padilha também relacionou a visita à mobilização de idosos durante as eleições. Segundo o ministro, cerca de 10 milhões de pessoas com mais de 70 anos foram às ruas no dia 25, apesar de não serem obrigadas a votar. Ele afirmou que a agenda no hospital representa o compromisso do governo com a ampliação da assistência a esse público.



"Acima de tudo, reafirmo o compromisso de fazer o que for necessário para cuidar dos idosos e idosas do nosso país. Esse SUS já faz muito pelos idosos, muito por iniciativas que o Lula criou", afirmou. Lula explicou ainda que um dos objetivos de sua passagem pelo Rio foi agradecer à população idosa pela participação no processo eleitoral. Mais cedo, o presidente esteve na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, onde também cumpriu agenda.O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou a dependência da população idosa em relação ao SUS. De acordo com os dados apresentados pelo governo, 81% dos 36 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais dependem exclusivamente da rede pública para receber atendimento médico. Entre a população geral, esse percentual é de 75%.Padilha também relacionou a visita à mobilização de idosos durante as eleições. Segundo o ministro, cerca de 10 milhões de pessoas com mais de 70 anos foram às ruas no dia 25, apesar de não serem obrigadas a votar. Ele afirmou que a agenda no hospital representa o compromisso do governo com a ampliação da assistência a esse público."Acima de tudo, reafirmo o compromisso de fazer o que for necessário para cuidar dos idosos e idosas do nosso país. Esse SUS já faz muito pelos idosos, muito por iniciativas que o Lula criou", afirmou.

Ampliação de cirurgias e atendimentos

Durante a apresentação, o Ministério da Saúde destacou o aumento da oferta de procedimentos cirúrgicos para pessoas idosas. Em 2025, o SUS realizou 6,8 milhões de cirurgias em pacientes com mais de 60 anos, 2,2 milhões a mais do que em 2022. O resultado representa um crescimento de aproximadamente 50% no período.



Entre as especialidades com maior volume de procedimentos está a oftalmologia, que contabilizou 1,3 milhão de cirurgias no ano passado. Também foram registrados atendimentos nas áreas de oncologia, sistema circulatório, aparelho digestivo e nefrologia.



A expansão ocorre por meio do programa Agora Tem Especialistas, que tem como objetivo reduzir o tempo de espera por consultas, exames e tratamentos na rede pública. Entre as estratégias estão mutirões e a concessão de créditos financeiros a hospitais privados e filantrópicos em troca da realização de procedimentos para pacientes do SUS.



Na área de oncologia, o governo também apontou crescimento na oferta de radioterapia. Entre janeiro e setembro de 2026, foram realizados 112,3 mil procedimentos, volume superior aos 82,3 mil registrados durante todo o ano de 2022. Segundo o Ministério da Saúde, a ampliação está relacionada, entre outras medidas, à instalação de novos aceleradores lineares em hospitais.



Outro serviço destacado foi o Farmácia Popular. Atualmente, pessoas com 60 anos ou mais representam 75% dos beneficiários do programa. O número de idosos cadastrados passou de 15 milhões, em 2022, para 20,1 milhões, em 2025. A iniciativa disponibiliza gratuitamente medicamentos e outros produtos de saúde, incluindo itens destinados ao tratamento de hipertensão, diabetes e doença de Parkinson.



O governo também informou que os atendimentos a idosos na atenção primária cresceram 53% entre 2022 e 2025, passando de 333 milhões para 509,3 milhões de registros. Os números incluem consultas, exames e visitas domiciliares realizadas pelas equipes de saúde.

Programa Renascer e estrutura do hospital

Durante a passagem pelo HUGG, Lula e Padilha conheceram o Programa Renascer, vinculado ao Ambulatório de Saúde do Idoso da Unirio. A iniciativa integra as atividades de extensão universitária e oferece acompanhamento voltado às necessidades da população idosa.



O reitor da Unirio, professor José da Costa Filho, destacou a importância da estrutura hospitalar para a assistência pública e comentou o processo de descentralização administrativa dos hospitais federais do Rio de Janeiro.



"Nosso desejo é que nosso hospital tenha o potencial de colaborar para a saúde pública, para os idosos, tenha um perfil diferenciado, mas sobreviva. Estamos felizes em termos um dos maiores hospitais do país hoje. O governo entendeu que os seis hospitais federais do Rio precisavam de uma descentralização administrativa", afirmou.



Além do atendimento ambulatorial, o Ministério da Saúde também destacou a implantação do Programa de Atenção Domiciliar à Pessoa Idosa, criado em dezembro de 2025. A iniciativa busca levar equipes multidisciplinares à residência de pacientes que apresentam dificuldades de locomoção. Até o momento, 3,7 mil equipes eMulti foram credenciadas em todo o país.



Outra frente mencionada foi a estratégia Viva Mais Brasil, que prevê ações de prevenção de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade, além do incentivo à prática de atividades físicas. O país conta atualmente com 2.428 estabelecimentos credenciados no programa Academia da Saúde.



O SUS também oferece assistência a pacientes com Alzheimer e outras demências. Entre janeiro e agosto de 2026, foram registrados 28,3 milhões de atendimentos ambulatoriais relacionados ao Alzheimer. Desse total, 98,76% foram realizados em pessoas idosas.

Relatar erro