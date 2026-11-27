André foi espancado nas imediações da Praça da Cruz Vermelha - Reprodução / Redes Sociais

André foi espancado nas imediações da Praça da Cruz VermelhaReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/11/2026 18:30

O professor e escritor André Aires, de 42 anos , apresentou sinais positivos de evolução em seu quadro de saúde, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (27). Vítima de um espancamento nas imediações da Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio, no último dia 15, ele continua em cuidados intensivos no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul.





De acordo com a atualização divulgada por sua assessoria, a função renal está normalizada, não houve novas convulsões e a temperatura corporal está controlada. André também apresentou respostas importantes aos estímulos da equipe médica. Ele abriu os olhos, apertou a mão quando solicitado e reagiu à presença de pessoas e aos cuidados recebidos.



O boletim ressalta, porém, que ainda não há contato visual consistente. O professor segue em tratamento contra a pneumonia e a infecção, com uso de antibióticos e acompanhamento constante.



Na última quarta-feira (25), a assessoria havia informado que André apresentava sinais de infecção, identificados pela presença de secreção no dreno torácico. Diante do quadro, a equipe médica decidiu mantê-lo novamente sob sedação, com o objetivo de proporcionar mais conforto e favorecer a recuperação.



Na ocasião, também foi informado que o paciente continuava com auxílio de ventilação mecânica. A equipe médica havia ajustado os antibióticos e realizado exames para identificar o agente causador da infecção.



LEIA MAIS: Fotos mostram jogadores do Vasco e Vila Nova exibindo armas De acordo com a atualização divulgada por sua assessoria, a função renal está normalizada, não houve novas convulsões e a temperatura corporal está controlada. André também apresentou respostas importantes aos estímulos da equipe médica. Ele abriu os olhos, apertou a mão quando solicitado e reagiu à presença de pessoas e aos cuidados recebidos.O boletim ressalta, porém, que ainda não há contato visual consistente. O professor segue em tratamento contra a pneumonia e a infecção, com uso de antibióticos e acompanhamento constante.Na última quarta-feira (25), a assessoria havia informado que André apresentava sinais de infecção, identificados pela presença de secreção no dreno torácico. Diante do quadro, a equipe médica decidiu mantê-lo novamente sob sedação, com o objetivo de proporcionar mais conforto e favorecer a recuperação.Na ocasião, também foi informado que o paciente continuava com auxílio de ventilação mecânica. A equipe médica havia ajustado os antibióticos e realizado exames para identificar o agente causador da infecção.

Mais dois suspeitos presos

A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (26), mais dois suspeitos de envolvimento na agressão contra André. As investigações da 5ª DP (Mem de Sá) apontaram que o ataque ocorreu após uma sequência de agressões contra outras pessoas na região, atribuídas a integrantes de um grupo que se autodenominava "Bonde da Cruz Vermelha".



Segundo a polícia, o professor tentou defender uma mulher que estava sendo agredida e acabou atacado. Ele foi atingido por socos, chutes e cadeiradas. Mesmo depois de perder a consciência, continuou sendo agredido.



André sofreu traumatismo craniano, múltiplas fraturas no rosto, lesão na costela e perfuração no pulmão. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.





Leia o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (27), na íntegra:

"André segue em cuidados intensivos, mas hoje tivemos notícias positivas. A função renal está normalizada, não houve novas convulsões e a temperatura está controlada.



Ele tem apresentado respostas importantes aos estímulos: abriu os olhos, apertou a mão quando solicitado e reagiu à presença de pessoas e aos cuidados da equipe. Ainda não há contato visual consistente, mas cada resposta representa um sinal que acompanhamos com esperança.



Segue em tratamento contra a pneumonia e a infecção, com antibióticos e acompanhamento constante. Continuamos com fé, carinho e esperança, valorizando cada pequena evolução."