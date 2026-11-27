André foi espancado nas imediações da Praça da Cruz VermelhaReprodução / Redes Sociais
De acordo com a atualização divulgada por sua assessoria, a função renal está normalizada, não houve novas convulsões e a temperatura corporal está controlada. André também apresentou respostas importantes aos estímulos da equipe médica. Ele abriu os olhos, apertou a mão quando solicitado e reagiu à presença de pessoas e aos cuidados recebidos.
O boletim ressalta, porém, que ainda não há contato visual consistente. O professor segue em tratamento contra a pneumonia e a infecção, com uso de antibióticos e acompanhamento constante.
Na última quarta-feira (25), a assessoria havia informado que André apresentava sinais de infecção, identificados pela presença de secreção no dreno torácico. Diante do quadro, a equipe médica decidiu mantê-lo novamente sob sedação, com o objetivo de proporcionar mais conforto e favorecer a recuperação.
Na ocasião, também foi informado que o paciente continuava com auxílio de ventilação mecânica. A equipe médica havia ajustado os antibióticos e realizado exames para identificar o agente causador da infecção.
Mais dois suspeitos presos
Segundo a polícia, o professor tentou defender uma mulher que estava sendo agredida e acabou atacado. Ele foi atingido por socos, chutes e cadeiradas. Mesmo depois de perder a consciência, continuou sendo agredido.
André sofreu traumatismo craniano, múltiplas fraturas no rosto, lesão na costela e perfuração no pulmão. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.
Leia o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (27), na íntegra:
Ele tem apresentado respostas importantes aos estímulos: abriu os olhos, apertou a mão quando solicitado e reagiu à presença de pessoas e aos cuidados da equipe. Ainda não há contato visual consistente, mas cada resposta representa um sinal que acompanhamos com esperança.
Segue em tratamento contra a pneumonia e a infecção, com antibióticos e acompanhamento constante. Continuamos com fé, carinho e esperança, valorizando cada pequena evolução."
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