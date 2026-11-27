Mochila escolar do filho de 6 anos escondia sete tiras de maconha - Divulgação PMRJ

Mochila escolar do filho de 6 anos escondia sete tiras de maconhaDivulgação PMRJ

Publicado 27/11/2026 19:43

Uma mulher de 30 anos foi presa nesta sexta-feira (27), em Magé, na Baixada Fluminense, após policiais militares encontrarem drogas escondidas na mochila escolar do filho dela, de apenas seis anos. A criança acompanhava a mãe no momento da abordagem. O material estava guardado no compartimento inferior da mochila, que também continha objetos escolares.

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Segundo a Polícia Militar, agentes do 34º BPM (Magé) realizavam patrulhamento pela Rua Barão do Triunfo, no bairro Lagoa, quando perceberam a mulher correndo ao notar a aproximação da viatura.



Durante buscas nas proximidades, os policiais localizaram a mochila infantil. Questionada, a suspeita alegou que o objeto não lhe pertencia, mas confirmou que os materiais escolares encontrados no interior eram do filho, que estava com ela.



Na revista, os agentes encontraram sete tiras de maconha, com valor estimado em R$ 70. Ainda de acordo com a PM, a mulher convocou moradores para se aproximarem e investirem contra a guarnição, provocando um princípio de tumulto.



A suspeita possui anotações criminais por tráfico de drogas e duas ocorrências por desacato.



Ela acabou encaminhada à 65ª DP (Magé), junto com o material apreendido, para apresentação à autoridade policial e adoção das medidas cabíveis. Segundo a Polícia Militar, agentes do 34º BPM (Magé) realizavam patrulhamento pela Rua Barão do Triunfo, no bairro Lagoa, quando perceberam a mulher correndo ao notar a aproximação da viatura.Durante buscas nas proximidades, os policiais localizaram a mochila infantil. Questionada, a suspeita alegou que o objeto não lhe pertencia, mas confirmou que os materiais escolares encontrados no interior eram do filho, que estava com ela.Na revista, os agentes encontraram sete tiras de maconha, com valor estimado em R$ 70. Ainda de acordo com a PM, a mulher convocou moradores para se aproximarem e investirem contra a guarnição, provocando um princípio de tumulto.A suspeita possui anotações criminais por tráfico de drogas e duas ocorrências por desacato.Ela acabou encaminhada à 65ª DP (Magé), junto com o material apreendido, para apresentação à autoridade policial e adoção das medidas cabíveis.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa da suspeita. O espaço segue aberto.

Integrante de milícia é preso em Nova Iguaçu





Em entrevista ao O Dia, a delegada Maíra Rodrigues, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (Draco-IE), afirmou que esta foi a primeira anotação criminal de Lukinhas e que ele não possuía mandados de prisão em aberto. Apesar de ainda não saber há quanto tempo o suspeito estaria ligado ao grupo paramilitar, a policial destacou que há diversos elementos que apontam para essa participação. Apontado como integrante da milícia liderada por Juninho Varão , que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Lucas Alexandre Figueiredo de Morais, conhecido como “Lukinhas”, foi preso na noite desta quinta-feira (26). Ele estava em um Nissan Kicks com indícios de clonagem e, durante a abordagem, os policiais encontraram uma pistola com numeração suprimida e 49 munições.Em entrevista ao O Dia, a delegada Maíra Rodrigues, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (Draco-IE), afirmou que esta foi a primeira anotação criminal de Lukinhas e que ele não possuía mandados de prisão em aberto. Apesar de ainda não saber há quanto tempo o suspeito estaria ligado ao grupo paramilitar, a policial destacou que há diversos elementos que apontam para essa participação.

“Ele atua como um, o que a gente chama de puxador de guerra. São integrantes de um grupo armado, como se fosse uma artilharia da milícia, que tem como objetivo manter o controle territorial da área que eles já exercem, impor suas regras através do medo, das ameaças e das coerções em face dos moradores e comerciantes locais”, explicou.



De acordo com a delegada, a principal função desses grupos armados também envolve a expansão territorial, por meio de confrontos com facções criminosas e organizações rivais.