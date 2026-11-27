Mochila escolar do filho de 6 anos escondia sete tiras de maconhaDivulgação PMRJ
Segundo a Polícia Militar, agentes do 34º BPM (Magé) realizavam patrulhamento pela Rua Barão do Triunfo, no bairro Lagoa, quando perceberam a mulher correndo ao notar a aproximação da viatura.
Durante buscas nas proximidades, os policiais localizaram a mochila infantil. Questionada, a suspeita alegou que o objeto não lhe pertencia, mas confirmou que os materiais escolares encontrados no interior eram do filho, que estava com ela.
Na revista, os agentes encontraram sete tiras de maconha, com valor estimado em R$ 70. Ainda de acordo com a PM, a mulher convocou moradores para se aproximarem e investirem contra a guarnição, provocando um princípio de tumulto.
A suspeita possui anotações criminais por tráfico de drogas e duas ocorrências por desacato.
Ela acabou encaminhada à 65ª DP (Magé), junto com o material apreendido, para apresentação à autoridade policial e adoção das medidas cabíveis.
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Em entrevista ao O Dia, a delegada Maíra Rodrigues, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (Draco-IE), afirmou que esta foi a primeira anotação criminal de Lukinhas e que ele não possuía mandados de prisão em aberto. Apesar de ainda não saber há quanto tempo o suspeito estaria ligado ao grupo paramilitar, a policial destacou que há diversos elementos que apontam para essa participação.
De acordo com a delegada, a principal função desses grupos armados também envolve a expansão territorial, por meio de confrontos com facções criminosas e organizações rivais.
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