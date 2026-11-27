Ronald e apontado como uma das principais lideranças do TCP de Minas - Divulgação

Ronald e apontado como uma das principais lideranças do TCP de MinasDivulgação

Publicado 27/11/2026 21:12

Ronald Alves de Oliveira, apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) em Minas Gerais, foi preso nesta sexta-feira (27), durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na Comunidade do Timbau, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O homem, de 25 anos, era procurado pela Justiça mineira e tinha pelo menos quatro mandados de prisão em aberto.

Conhecido pelos apelidos de "RN", "General" e "Gordo do TCP", Ronald é apontado pelas forças de segurança como uma das principais lideranças da facção em Nanuque e municípios da região Nordeste de Minas Gerais.



A prisão ocorreu a partir de um trabalho integrado de inteligência entre o setor especializado do Bope, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Segurança Pública (CAO-SEP), do Ministério Público mineiro.



De acordo com os levantamentos das autoridades, mesmo escondido no Rio de Janeiro, o suspeito continuava coordenando atividades criminosas em território mineiro. Entre as atribuições atribuídas a ele estavam o envio de armas e drogas para Nanuque e a determinação de homicídios contra integrantes de facções rivais.



Ronald já responde na Justiça por envolvimento em crimes contra a vida e o patrimônio cometidos quando morava no município mineiro. Ele também é investigado por delitos da mesma natureza nos estados da Bahia e do Espírito Santo.



Contra ele, constam ao menos quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. No entanto, conforme os levantamentos das forças de segurança, esse número pode chegar a 11, diante de outras ordens judiciais ainda em verificação.



Após a prisão, RN seguiu para a 21ª DP (Bonsucesso), onde são realizados os procedimentos para o cumprimento dos mandados e as demais medidas legais.



A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Ronald. O espaço segue aberto.

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