Ronald e apontado como uma das principais lideranças do TCP de MinasDivulgação
A prisão ocorreu a partir de um trabalho integrado de inteligência entre o setor especializado do Bope, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Segurança Pública (CAO-SEP), do Ministério Público mineiro.
De acordo com os levantamentos das autoridades, mesmo escondido no Rio de Janeiro, o suspeito continuava coordenando atividades criminosas em território mineiro. Entre as atribuições atribuídas a ele estavam o envio de armas e drogas para Nanuque e a determinação de homicídios contra integrantes de facções rivais.
Ronald já responde na Justiça por envolvimento em crimes contra a vida e o patrimônio cometidos quando morava no município mineiro. Ele também é investigado por delitos da mesma natureza nos estados da Bahia e do Espírito Santo.
Contra ele, constam ao menos quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. No entanto, conforme os levantamentos das forças de segurança, esse número pode chegar a 11, diante de outras ordens judiciais ainda em verificação.
Após a prisão, RN seguiu para a 21ª DP (Bonsucesso), onde são realizados os procedimentos para o cumprimento dos mandados e as demais medidas legais.
A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Ronald. O espaço segue aberto.
Integrante de milícia é preso em Nova Iguaçu
Em entrevista ao O Dia, a delegada Maíra Rodrigues, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (Draco-IE), afirmou que esta foi a primeira anotação criminal de Lukinhas e que ele não possuía mandados de prisão em aberto. Apesar de ainda não saber há quanto tempo o suspeito estaria ligado ao grupo paramilitar, a policial destacou que há diversos elementos que apontam para essa participação.
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