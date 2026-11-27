Marcos Paulo Araújo, desaparecido - Arquivo Pessoal

Marcos Paulo Araújo, desaparecido Arquivo Pessoal

Publicado 27/11/2026 21:29 | Atualizado 27/11/2026 22:11

Familiares de Marcos Paulo de Araújo Borges, de 26 anos, procuram informações que ajudem a localizar o jovem, morador de Jardim Palmares, em Paciência, na Zona Oeste . Ele saiu de casa na tarde de terça-feira (24) e não retornou.

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A mãe do jovem, Adriana Silva de Araújo, esteve nesta sexta-feira (27) no protesto realizado por moradores na Avenida Brasil, na altura de Santíssimo, para buscar informações sobre o paradeiro do filho.



Segundo Adriana, Marcos Paulo passou o dia de folga na casa de uma amiga, onde estava bebendo. Depois, foi a um bar no próprio bairro, onde acontecia um churrasco para comemorar a chegada de asfaltamento a uma rua da região.



De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, o jovem deixou o churrasco por volta da meia-noite e seguia para casa, mas não chegou. Desde então, a família não conseguiu mais contato. O telefone dele está desligado.



Adriana contou que os familiares já procuraram por Marcos Paulo em hospitais e no Instituto Médico-Legal (IML), mas não tiveram notícias. O desaparecimento foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz).



"É um sentimento de desespero e impotência. Até agora, ninguém nos deu nenhuma pista, nenhuma notícia. Estamos sem respostas e só queremos encontrar ele", relatou a mãe.



Marcos Paulo trabalha com serviços gerais e também fazia um curso de bombeiro socorrista. A família pede que moradores de Jardim Palmares, Paciência, Santa Cruz, Campo Grande e bairros próximos compartilhem informações que possam ajudar nas buscas.



Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem pode entrar em contato com a família pelo telefone (21) 96981-7010

A reportagem de O DIA demandou a Polícia Civil e aguarda posicionamento do órgão. O espaço está aberto.

Professor vítima de espancamento no Centro apresenta sinais de melhora

O professor e escritor André Aires, de 42 anos, apresentou sinais positivos de evolução em seu quadro de saúde, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (27). Vítima de um espancamento nas imediações da Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio, no último dia 15, ele continua em cuidados intensivos no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul.

De acordo com a atualização divulgada por sua assessoria, a função renal está normalizada, não houve novas convulsões e a temperatura corporal está controlada. André também apresentou respostas importantes aos estímulos da equipe médica. Ele abriu os olhos, apertou a mão quando solicitado e reagiu à presença de pessoas e aos cuidados recebidos.



O boletim ressalta, porém, que ainda não há contato visual consistente. O professor segue em tratamento contra a pneumonia e a infecção, com uso de antibióticos e acompanhamento constante.



Na última quarta-feira (25), a assessoria havia informado que André apresentava sinais de infecção, identificados pela presença de secreção no dreno torácico. Diante do quadro, a equipe médica decidiu mantê-lo novamente sob sedação, com o objetivo de proporcionar mais conforto e favorecer a recuperação.



Na ocasião, também foi informado que o paciente continuava com auxílio de ventilação mecânica. A equipe médica havia ajustado os antibióticos e realizado exames para identificar o agente causador da infecção.