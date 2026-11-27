Marcos Paulo Araújo, desaparecido Arquivo Pessoal
Segundo Adriana, Marcos Paulo passou o dia de folga na casa de uma amiga, onde estava bebendo. Depois, foi a um bar no próprio bairro, onde acontecia um churrasco para comemorar a chegada de asfaltamento a uma rua da região.
De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, o jovem deixou o churrasco por volta da meia-noite e seguia para casa, mas não chegou. Desde então, a família não conseguiu mais contato. O telefone dele está desligado.
Adriana contou que os familiares já procuraram por Marcos Paulo em hospitais e no Instituto Médico-Legal (IML), mas não tiveram notícias. O desaparecimento foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz).
"É um sentimento de desespero e impotência. Até agora, ninguém nos deu nenhuma pista, nenhuma notícia. Estamos sem respostas e só queremos encontrar ele", relatou a mãe.
Marcos Paulo trabalha com serviços gerais e também fazia um curso de bombeiro socorrista. A família pede que moradores de Jardim Palmares, Paciência, Santa Cruz, Campo Grande e bairros próximos compartilhem informações que possam ajudar nas buscas.
Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem pode entrar em contato com a família pelo telefone (21) 96981-7010
Professor vítima de espancamento no Centro apresenta sinais de melhora
O boletim ressalta, porém, que ainda não há contato visual consistente. O professor segue em tratamento contra a pneumonia e a infecção, com uso de antibióticos e acompanhamento constante.
Na última quarta-feira (25), a assessoria havia informado que André apresentava sinais de infecção, identificados pela presença de secreção no dreno torácico. Diante do quadro, a equipe médica decidiu mantê-lo novamente sob sedação, com o objetivo de proporcionar mais conforto e favorecer a recuperação.
Na ocasião, também foi informado que o paciente continuava com auxílio de ventilação mecânica. A equipe médica havia ajustado os antibióticos e realizado exames para identificar o agente causador da infecção.
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