Vacinação contra a Covid-19 segue disponível para grupos prioritários no Rio - Érica Martin / Arquivo O Dia

Vacinação contra a Covid-19 segue disponível para grupos prioritários no RioÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 27/11/2026 21:55 | Atualizado 27/11/2026 21:57

O número de casos de Covid-19 voltou a crescer no estado do Rio, com 2.424 confirmações entre os dias 15 e 21 de novembro. Diante do avanço da doença, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) retomou a divulgação do Panorama Covid-19, boletim que acompanha a evolução dos indicadores da doença. Apesar da alta nas infecções, as solicitações de internação permaneceram estáveis, indicando um cenário de menor gravidade dos casos.

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De acordo com o levantamento, entre janeiro e 27 de novembro de 2026, o estado contabilizou 20.196 casos confirmados, 656 internações e 81 mortes pela doença. Para a semana epidemiológica entre 15 e 21 de novembro, um modelo estatístico utilizado pela secretaria, chamado nowcasting, estima que o total de registros chegue a 2.614, considerando possíveis atrasos nas notificações.



O monitoramento considera o período entre as semanas epidemiológicas 44 e 46, de 1º a 21 de novembro. Nas últimas duas semanas analisadas, tanto os atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) quanto a positividade dos testes apresentaram tendência de crescimento.



A proporção de exames positivos na rede pública passou de 25,9% para 34,3%. Já a procura de adultos com sintomas gripais nas UPAs estaduais subiu de 1.652 atendimentos, entre 1º e 7 de novembro, para 1.981, entre os dias 15 e 21 do mesmo mês. Entre as crianças, os registros avançaram de 859 para 1.048 no mesmo intervalo.



Segundo Luciane Velasque, superintendente de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, a estabilidade nas solicitações de leitos e no número de mortes indica que a atual circulação do vírus não tem provocado aumento proporcional nos quadros mais graves.



“A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger contra a covid-19. Observamos que, apesar do aumento na circulação do vírus, as solicitações de leitos para pacientes com covid-19 e os óbitos não têm acompanhado esse ritmo. Para nós, isso significa um padrão de menor gravidade da sublinhagem que circula no estado”, explicou.

De acordo com o levantamento, entre janeiro e 27 de novembro de 2026, o estado contabilizou 20.196 casos confirmados, 656 internações e 81 mortes pela doença. Para a semana epidemiológica entre 15 e 21 de novembro, um modelo estatístico utilizado pela secretaria, chamado nowcasting, estima que o total de registros chegue a 2.614, considerando possíveis atrasos nas notificações.O monitoramento considera o período entre as semanas epidemiológicas 44 e 46, de 1º a 21 de novembro. Nas últimas duas semanas analisadas, tanto os atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) quanto a positividade dos testes apresentaram tendência de crescimento.A proporção de exames positivos na rede pública passou de 25,9% para 34,3%. Já a procura de adultos com sintomas gripais nas UPAs estaduais subiu de 1.652 atendimentos, entre 1º e 7 de novembro, para 1.981, entre os dias 15 e 21 do mesmo mês. Entre as crianças, os registros avançaram de 859 para 1.048 no mesmo intervalo.Segundo Luciane Velasque, superintendente de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, a estabilidade nas solicitações de leitos e no número de mortes indica que a atual circulação do vírus não tem provocado aumento proporcional nos quadros mais graves.“A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger contra a covid-19. Observamos que, apesar do aumento na circulação do vírus, as solicitações de leitos para pacientes com covid-19 e os óbitos não têm acompanhado esse ritmo. Para nós, isso significa um padrão de menor gravidade da sublinhagem que circula no estado”, explicou.

Variantes em circulação



Ao longo de 2026, a variante Ômicron permaneceu predominante entre as amostras analisadas no território fluminense. A partir do fim de agosto, foi identificada a circulação da sublinhagem MC.10.1.7, que ganhou destaque nos sequenciamentos realizados em setembro e outubro.



Os dados mais recentes apontam uma mudança nesse cenário, com predominância das sublinhagens PJ.2.1 e RF.5.3.



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