Vacinação contra a Covid-19 segue disponível para grupos prioritários no RioÉrica Martin / Arquivo O Dia
De acordo com o levantamento, entre janeiro e 27 de novembro de 2026, o estado contabilizou 20.196 casos confirmados, 656 internações e 81 mortes pela doença. Para a semana epidemiológica entre 15 e 21 de novembro, um modelo estatístico utilizado pela secretaria, chamado nowcasting, estima que o total de registros chegue a 2.614, considerando possíveis atrasos nas notificações.
O monitoramento considera o período entre as semanas epidemiológicas 44 e 46, de 1º a 21 de novembro. Nas últimas duas semanas analisadas, tanto os atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) quanto a positividade dos testes apresentaram tendência de crescimento.
A proporção de exames positivos na rede pública passou de 25,9% para 34,3%. Já a procura de adultos com sintomas gripais nas UPAs estaduais subiu de 1.652 atendimentos, entre 1º e 7 de novembro, para 1.981, entre os dias 15 e 21 do mesmo mês. Entre as crianças, os registros avançaram de 859 para 1.048 no mesmo intervalo.
Segundo Luciane Velasque, superintendente de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, a estabilidade nas solicitações de leitos e no número de mortes indica que a atual circulação do vírus não tem provocado aumento proporcional nos quadros mais graves.
“A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger contra a covid-19. Observamos que, apesar do aumento na circulação do vírus, as solicitações de leitos para pacientes com covid-19 e os óbitos não têm acompanhado esse ritmo. Para nós, isso significa um padrão de menor gravidade da sublinhagem que circula no estado”, explicou.
Variantes em circulação
Os dados mais recentes apontam uma mudança nesse cenário, com predominância das sublinhagens PJ.2.1 e RF.5.3.
Vacinação
A SES-RJ informou que recebe regularmente os imunizantes do Ministério da Saúde e faz a distribuição às cidades do estado.
Atualmente, a vacinação está direcionada a pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos.
A estratégia segue as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), incluindo os grupos prioritários, os esquemas de aplicação e os intervalos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Os indicadores da doença podem ser consultados no painel Monitora, da Secretaria de Estado de Saúde, com atualizações periódicas. Para acessar, basta entrar em https://monitorar.saude.rj.gov.br, selecionar “Vigilância em Saúde” e, em seguida, “Indicadores precoces da Covid”.
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