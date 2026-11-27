Fachada do Ministério Público do Rio de Janeiro - Divulgação

Fachada do Ministério Público do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 27/11/2026 21:52 | Atualizado 27/11/2026 22:08

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou na Justiça contra normas que permitiram a reintegração de 159 ex-agentes das forças de segurança que haviam sido expulsos por desvios de conduta. A ação civil pública, ajuizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF), questiona regras estabelecidas pelo governo estadual em 2023 e pede a revisão dos atos





Entre os beneficiados, estão agentes que haviam sido expulsos por acusações de corrupção, homicídio e envolvimento com jogo do bicho, milícia e tráfico de drogas. Inclusive os dos delegados Álvaro Lins, Evanora Gomes de Moraes e Daniel Goulart, além do policial penal Luiz Henrique Ferreira Burgos.



O MPRJ sustenta que a comissão, criada pelo Decreto Estadual nº 48.344/2023, durante o governo de Cláudio Castro, estabeleceu critérios para revisão de punições disciplinares sem previsão legal. Para o órgão, as regras produziram efeitos semelhantes aos de uma anistia disciplinar, que não poderia ser concedida sem respaldo em lei.



A investigação analisou processos administrativos e procedimentos de revisão. Segundo o Ministério Público, as Resoluções Conjuntas nº 96/2023 e nº 143/2024 ampliaram as possibilidades de revisão de sanções e desconsideraram particularidades dos regimes jurídicos de cada carreira.



Entre os pontos questionados está o uso de decisões da esfera criminal como fundamento para rever punições administrativas, mesmo quando essas decisões não significam necessariamente que o agente foi considerado inocente. O MPRJ cita, por exemplo, a extinção da punibilidade e o arquivamento de inquéritos.





LEIA MAIS: Família procura jovem desaparecido em Paciência Entre os beneficiados, estão agentes que haviam sido expulsos por acusações de corrupção, homicídio e envolvimento com jogo do bicho, milícia e tráfico de drogas. Inclusive os dos delegados Álvaro Lins, Evanora Gomes de Moraes e Daniel Goulart, além do policial penal Luiz Henrique Ferreira Burgos.O MPRJ sustenta que a comissão, criada pelo Decreto Estadual nº 48.344/2023, durante o governo de Cláudio Castro, estabeleceu critérios para revisão de punições disciplinares sem previsão legal. Para o órgão, as regras produziram efeitos semelhantes aos de uma anistia disciplinar, que não poderia ser concedida sem respaldo em lei.A investigação analisou processos administrativos e procedimentos de revisão. Segundo o Ministério Público, as Resoluções Conjuntas nº 96/2023 e nº 143/2024 ampliaram as possibilidades de revisão de sanções e desconsideraram particularidades dos regimes jurídicos de cada carreira.Entre os pontos questionados está o uso de decisões da esfera criminal como fundamento para rever punições administrativas, mesmo quando essas decisões não significam necessariamente que o agente foi considerado inocente. O MPRJ cita, por exemplo, a extinção da punibilidade e o arquivamento de inquéritos.

Revisão dos casos

Na ação, o MPRJ pede que a Justiça reconheça a ilegalidade dos dispositivos questionados e determine ao Estado a análise individual de todos os atos decorrentes da comissão. O objetivo é verificar se cada reintegração possui fundamento jurídico.



O órgão ressalta que não pretende anular automaticamente todas as reintegrações nem afastar imediatamente os agentes dos cargos que ocupam. Também solicita a preservação dos documentos produzidos pela comissão, como processos administrativos, pareceres, atas e deliberações.

Procurada pela reportagem, a assessoria do ex-governador Cláudio Castro informou que a Comissão Mista foi instituída em 2023 com a finalidade de analisar pedidos de revisão de processos administrativos disciplinares, observando critérios técnicos e jurídicos estabelecidos em regulamentação própria.



Disse ainda que Castro não integrava a comissão, composta por representantes dos órgãos competentes, aos quais cabiam a análise individualizada dos requerimentos, a avaliação da documentação apresentada e a emissão dos respectivos pareceres. Disse também que a instituição da comissão não implicava a reintegração automática de servidores. A nota completa dizendo que em relação à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, Castro reafirma que respeita a atuação dos órgãos de controle e entende que eventuais questionamentos devem ser analisados no âmbito judicial, à luz dos respectivos processos administrativos.

Já o Governo do Estado informou que ainda não foi citado na ação judicial e aguardará a tramitação do processo para aferir as razões que levaram o MP a ajuizar a ação. Se algo estiver formal ou materialmente equivocado, o Estado poderá rever suas decisões, garantindo a todos os interessados o devido processo legal. Informa, ainda, que, desde o início da gestão do Governador interino Ricardo Couto, não houve novas reuniões da comissão.

A reportagem de O DIA tenta os contatos de Álvaro Lins, Evanora Gomes de Moraes, Daniel Goulart e Luiz Henrique Ferreira Burgos. O espaço segue aberto para posicionamentos.