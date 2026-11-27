Fachada do Ministério Público do Rio de JaneiroDivulgação
Entre os beneficiados, estão agentes que haviam sido expulsos por acusações de corrupção, homicídio e envolvimento com jogo do bicho, milícia e tráfico de drogas. Inclusive os dos delegados Álvaro Lins, Evanora Gomes de Moraes e Daniel Goulart, além do policial penal Luiz Henrique Ferreira Burgos.
O MPRJ sustenta que a comissão, criada pelo Decreto Estadual nº 48.344/2023, durante o governo de Cláudio Castro, estabeleceu critérios para revisão de punições disciplinares sem previsão legal. Para o órgão, as regras produziram efeitos semelhantes aos de uma anistia disciplinar, que não poderia ser concedida sem respaldo em lei.
A investigação analisou processos administrativos e procedimentos de revisão. Segundo o Ministério Público, as Resoluções Conjuntas nº 96/2023 e nº 143/2024 ampliaram as possibilidades de revisão de sanções e desconsideraram particularidades dos regimes jurídicos de cada carreira.
Entre os pontos questionados está o uso de decisões da esfera criminal como fundamento para rever punições administrativas, mesmo quando essas decisões não significam necessariamente que o agente foi considerado inocente. O MPRJ cita, por exemplo, a extinção da punibilidade e o arquivamento de inquéritos.
Revisão dos casos
O órgão ressalta que não pretende anular automaticamente todas as reintegrações nem afastar imediatamente os agentes dos cargos que ocupam. Também solicita a preservação dos documentos produzidos pela comissão, como processos administrativos, pareceres, atas e deliberações.
Disse ainda que Castro não integrava a comissão, composta por representantes dos órgãos competentes, aos quais cabiam a análise individualizada dos requerimentos, a avaliação da documentação apresentada e a emissão dos respectivos pareceres. Disse também que a instituição da comissão não implicava a reintegração automática de servidores. A nota completa dizendo que em relação à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, Castro reafirma que respeita a atuação dos órgãos de controle e entende que eventuais questionamentos devem ser analisados no âmbito judicial, à luz dos respectivos processos administrativos.
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