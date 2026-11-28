Armas, carregadores e rádios comunicadores apreendidos na Cidade de Deus - Divulgação/PMERJ

Armas, carregadores e rádios comunicadores apreendidos na Cidade de DeusDivulgação/PMERJ

Publicado 28/11/2026 07:48

Agentes dos batalhões de Polícia de Choque (BPChq) e de Operações Policiais Especiais (Bope) atuaram em diferentes comunidades da Zona Sudoeste, na manhã deste sábado (28), em apoio ao 18ºBPM (Jacarepaguá) após uma cabeça humana ter sido jogada no interior da unidade.





De acordo com a corporação, policiais do Choque estiveram nas comunidades Barão e Bateau Mouche, na região da Praça Seca. Já as equipes do Bope realizaram uma operação na Cidade de Deus. Durante a ação, as equipes localizaram um homem em um imóvel na Rua Bezeque. Com ele, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, carregadores, rádios comunicadores e outros equipamentos. Além disso, um veículo roubado também acabou sendo recuperado.

LEIA MAIS: Liderança do TCP em Minas Gerais é presa no Complexo da Maré De acordo com a corporação, policiais do Choque estiveram nas comunidades Barão e Bateau Mouche, na região da Praça Seca. Já as equipes do Bope realizaram uma operação na Cidade de Deus. Durante a ação, as equipes localizaram um homem em um imóvel na Rua Bezeque. Com ele, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, carregadores, rádios comunicadores e outros equipamentos. Além disso, um veículo roubado também acabou sendo recuperado.

Ocupação no Teixeiras e Jordão







Ainda no início da tarde de sexta (27), durante patrulhamento na comunidade do Teixeiras, os agentes foram atacados a tiros por bandidos armados e houve confronto. Na ação, um criminoso acabou atingido e socorrido à uma unidade de saúde. Com ele, as equipes apreenderam um fuzil M16, calibre 5,56, com a inscrição "Terror do 18”, além de carregador e munições. A ocorrência está a cargo da 32ª DP (Taquara). Após a cabeça ser encontrada no 18ºBPM, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, determinou a ocupação policial, por tempo indeterminado , nas comunidades dos Teixeiras e Jordão , em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. As localidades estão sob influência dos criminosos apontados como responsáveis pelas ameaças direcionadas ao batalhão.Ainda no início da tarde de sexta (27), durante patrulhamento na comunidade do Teixeiras, os agentes foram atacados a tiros por bandidos armados e houve confronto. Na ação, um criminoso acabou atingido e socorrido à uma unidade de saúde. Com ele, as equipes apreenderam um fuzil M16, calibre 5,56, com a inscrição "Terror do 18”, além de carregador e munições. A ocorrência está a cargo da 32ª DP (Taquara).

Ataques ao 18ºBPM







O episódio é tratado como uma possível tentativa de intimidação aos agentes da unidade, em meio à atuação do batalhão no enfrentamento ao crime organizado na região. Somente em 2026, o 18º BPM apreendeu 66 fuzis, mais de 110 pistolas e 28 revólveres. Além disso, as ações de combate à criminalidade em Jacarepaguá resultaram na prisão de mais de 590 criminosos.



No último dia 16, um homem foi preso após deixar

Policiais militares da unidade localizaram, na manhã de sexta (27), um crânio em avançado estado de decomposição em uma sacola de lixo preta. Imediatamente, o local foi isolado e preservado para a realização da perícia pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).O episódio é tratado como uma possível tentativa de intimidação aos agentes da unidade, em meio à atuação do batalhão no enfrentamento ao crime organizado na região. Somente em 2026, o 18º BPM apreendeu 66 fuzis, mais de 110 pistolas e 28 revólveres. Além disso, as ações de combate à criminalidade em Jacarepaguá resultaram na prisão de mais de 590 criminosos.No último dia 16, um homem foi preso após deixar duas coroas de flores com os nomes de policiais militares em frente ao batalhão. Os agentes citados no objeto estão vivos e atuam na unidade.

As duas coroas traziam os dizeres: "Combateste o bom combate, acabaste a carreira, guardaste a fé" e a frase em latim "Si vis pacem para bellum", que, em tradução livre, significa: "Se queres a paz, prepara-te para a guerra".



Segundo a corporação, dois homens em uma moto se aproximaram da lateral do muro do batalhão no início da tarde. Enquanto o piloto aguardava no veículo, o garupa desceu e deixou as coroas próximo a uma árvore. Um policial que presenciou a ação conseguiu interceptar o responsável por colocar os objetos. O piloto da moto, no entanto, conseguiu fugir. O homem detido foi encaminhado à delegacia da área.

