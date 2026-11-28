Ciclovia Tim Maia permanece fechado devido ao mar agitado - Carlos Elias Junior/Arquivo O Dia

Ciclovia Tim Maia permanece fechado devido ao mar agitadoCarlos Elias Junior/Arquivo O Dia

Publicado 28/11/2026 10:14

período de ressaca previsto pela Marinha do Brasil para a orla do Rio terminou às 9h deste sábado (28). Apesar do fim do aviso, o mar continua agitado e, por isso, a Ciclovia Tim Maia permanece fechada no trecho entre a Praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), a interdição não afeta o funcionamento da Avenida Niemeyer, que segue aberta normalmente ao tráfego entre São Conrado e o Leblon.



O alerta estava em vigor desde as 18h de sexta-feira (27), devido à previsão de ondas de até três metros no litoral da cidade.



De acordo com o Alerta Rio, este sábado será de tempo instável, por causa da atuação de áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão. A previsão é de nebulosidade variada e chuva fraca isolada a qualquer momento, com possibilidade de pancadas a partir do fim da tarde. Os ventos estarão moderados a pontualmente fortes durante a tarde e a noite, principalmente nas áreas próximas ao litoral. A temperatura máxima prevista é de 28°C e mínima de 18ºC.



Com o mar agitado, o COR-Rio orienta a população a evitar:



– Banho de mar;

– Prática de esportes no mar;

– Permanência em mirantes ou na beira-mar;

– Navegação e atividades de pesca;

– Pedaladas na orla.



O órgão também alerta para que ninguém tente resgatar vítimas de afogamento. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.



Previsão para os próximos dias

No domingo (29), a atuação de um sistema de baixa pressão manterá o tempo instável, com céu nublado a parcialmente nublado e previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Durante a madrugada, podem ocorrer pancadas. Os ventos estarão fracos a moderados, e a temperatura máxima será de 27°C, com mínima de 21°C.



Na segunda-feira (30), áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera, associadas a uma região de baixa pressão, continuarão influenciando as condições do tempo. O céu ficará nublado a parcialmente nublado, com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a ocasionalmente forte a partir da tarde, acompanhadas de raios. Os ventos estarão fracos a moderados, e as temperaturas permanecerão estáveis.



Na terça-feira (1º), a entrada de ventos úmidos vindos do oceano deixará o céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada isolada entre a tarde e a noite. Os ventos ganharão intensidade no período noturno, e os termômetros devem marcar entre 20°C e 30°C.



Já na quarta-feira (2), a aproximação de uma frente fria em alto-mar, associada a áreas de instabilidade, provocará mudanças nas condições meteorológicas. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte a partir da tarde, podendo vir acompanhadas de raios. Os ventos estarão moderados, e a temperatura máxima poderá chegar a 34°C, com mínima de 21°C.