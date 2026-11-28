Vítimas teriam pulado de um piér na Praia da Bica - Reprodução/Rede Social

Vítimas teriam pulado de um piér na Praia da BicaReprodução/Rede Social

Publicado 28/11/2026 11:09

Os adolescentes que se afogaram na Praia da Bica , na Ilha do Governador, usavam uniforme escolar no momento em que pularam na água. Segundo moradores da região, eles estavam voltando do colégio. Uma das vítimas morreu ainda no local, enquanto o outro, de 15 anos, permanece internado em estado grave no Hospital Municipal Evandro Freire.





Os meninos são estudantes da Escola Municipal Anísio Teixeira, na Ilha do Governador. De acordo com testemunhas, as camisas que eles usavam tinham assinaturas e desenhos, indicando o tradicional ritual entre colegas no encerramento do ano letivo. Informações iniciais apontam ainda que os adolescentes estariam comemorando a aprovação no colégio.



Embora a Praia da Bica não seja própria para banho, o píer de onde as vítimas teriam pulado costuma ser frequentado por moradores da região, especialmente menores de idade. Nas redes sociais, relatos apontam que a área tem muitos troncos, pedras e até vergalhões, o que representa riscos para quem mergulha. No local, não há placas de sinalização, avisos ou guarda-corpo.

LEIA MAIS: Bope e Choque atuam em comunidades da Zona Sudoeste em apoio ao 18ºBPM Os meninos são estudantes da Escola Municipal Anísio Teixeira, na Ilha do Governador. De acordo com testemunhas, as camisas que eles usavam tinham assinaturas e desenhos, indicando o tradicional ritual entre colegas no encerramento do ano letivo. Informações iniciais apontam ainda que os adolescentes estariam comemorando a aprovação no colégio.Embora a Praia da Bica não seja própria para banho, o píer de onde as vítimas teriam pulado costuma ser frequentado por moradores da região, especialmente menores de idade. Nas redes sociais, relatos apontam que a área tem muitos troncos, pedras e até vergalhões, o que representa riscos para quem mergulha. No local, não há placas de sinalização, avisos ou guarda-corpo.

"Tinham que acabar com esse piér. Não tem utilidade nenhuma. Está todo precário, a praia não é balneável. Ou então tinham que colocar uma placa de alerta de perigo. Que Deus conforte o coração das famílias", disse uma moradora.



"Eu já estive ali duas vezes e é totalmente precário mesmo. Fiquei com medo daquelas madeiras e saí rapidinho, nunca mais fui", afirmou outra.

"Gente, desde que eu era criança essa ponte sempre foi um perigo, as crianças matam aula e ficam pulando nessa ponte há anos! muitas crianças já morreram", lamentou outro.

No momento do acidente, militares do 19º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), na Ilha do Governador, com apoio de mergulhadores do 1º Grupamento Marítimo (GMAR), de Botafogo, realizaram as buscas e conseguiram retirar os adolescentes do mar.

As equipes encaminharam os dois ao Centro de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador. Inicialmente, ambos apresentavam quadro grave. No entanto, segundo a coordenação da unidade, um deles já chegou sem vida ao hospital. Agentes do Segurança Presente também prestaram auxílio após serem acionados por pessoas que estavam na praia.

Até o momento, não há informações sobre o local e horário do sepultamento do adolescente que não sobreviveu.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador). Agentes realizam diligências para apurar os fatos.