Arma apreendida durante a ação - Divulgação / Lei Seca

Arma apreendida durante a açãoDivulgação / Lei Seca

Publicado 28/11/2026 13:27

Um homem foi preso após tentar escapar de uma fiscalização da Operação Lei Seca , na noite desta sexta-feira (27), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Durante a abordagem, policiais militares encontraram uma pistola Taurus calibre .380, dez munições e um carregador adicional vazio dentro do veículo conduzido pelo suspeito.

A tentativa de evitar a fiscalização foi percebida pelo operador de drone da operação. Durante o monitoramento aéreo, ele observou que o motorista havia interrompido o trajeto antes de chegar ao ponto de abordagem. A movimentação chamou a atenção da equipe, que suspeitou de uma possível tentativa de escapar da blitz.

Diante da situação, policiais militares que participavam da ação foram acionados para verificar o que havia ocorrido. Os agentes se deslocaram até o automóvel e realizaram a abordagem do condutor. Durante a fiscalização, o homem se recusou a fazer o teste do etilômetro, equipamento utilizado para verificar a presença de álcool no organismo de motoristas.

No decorrer da ocorrência, os policiais também perceberam uma conversa considerada suspeita enquanto o condutor utilizava o telefone celular. A situação levou os agentes a realizarem uma busca no interior do veículo. Durante a revista, foram encontrados o armamento e as munições, além de um carregador adicional que estava vazio.

Questionado sobre a procedência dos objetos, o motorista afirmou aos policiais que o material pertencia a uma milícia que atua na região de Campo Grande. A declaração foi registrada durante a ocorrência, que terminou com a prisão do homem e a apreensão dos itens encontrados no automóvel.

Após a ação, o suspeito foi levado para a 35ª DP (Campo Grande), responsável pelo registro da ocorrência. Na unidade policial, ele foi autuado com base na Lei Antifacção e no Estatuto do Desarmamento. A legislação prevê punições para crimes relacionados à atuação de organizações criminosas e à posse ou ao porte irregular de armas de fogo, conforme o enquadramento de cada conduta.

Além das medidas relacionadas à apreensão do armamento, o motorista também recebeu uma autuação administrativa por ter se recusado a realizar o teste do etilômetro. A recusa é considerada uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sujeita a multa e outras penalidades previstas na legislação.

A ocorrência foi registrada durante uma das ações de fiscalização da Operação Lei Seca na capital fluminense. O caso chamou a atenção da equipe após a identificação da movimentação do veículo antes do ponto de controle, o que levou os agentes a verificarem a situação e encontrarem o material apreendido.