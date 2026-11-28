Arma apreendida durante a açãoDivulgação / Lei Seca
Homem tenta fugir da Lei Seca e é preso com pistola em Campo Grande
Segundo a polícia, ele afirmou que o material pertencia a uma milícia da região. Além da arma, os agentes apreenderam munições
A teia do crime e do poder no Rio de Janeiro
Enquanto o Senado endurece leis contra o tráfico e as milícias, o jornalista investigativo Sérgio Ramalho detalha no livro Terra Prometida o avanço das facções junto à política
Um bom começo
Trabuco na Fazenda, por si só, não é a solução para a situação fiscal do país. Mas indica que o governo está disposto a se livrar da herança maldita de Haddad
Zona Oeste do Rio recebe 45 novos ônibus
Veículos vão operar novas linhas em Santa Cruz, Cosmos, Sepetiba e Guaratiba; outras 102 unidades serão incorporadas gradualmente
Idoso é preso por estupro de menina de 8 anos; mãe e tia são detidas
Suspeito foi encontrado dentro de casa com a criança após denúncia anônima; segundo a polícia, ele admitiu ter tocado a vítima
Homem é encontrado morto dentro de porta-malas de carro no Rio Comprido
Vítima foi identificada como Wesley Felipe Linto Samagaio; veículo apresentava marcas de tiros, e Delegacia de Homicídios investiga o caso
Furto de cabos deixa Sindicato dos Rodoviários sem luz por cinco dias
Interrupção no fornecimento prejudicou atendimentos na sede da entidade; Light informou que realizou os reparos e normalizou o serviço
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