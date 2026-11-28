'Loja Encantada' foi inaugurada neste sábado (28) na Rocinha - Divulgação

'Loja Encantada' foi inaugurada neste sábado (28) na RocinhaDivulgação

Publicado 28/11/2026 13:50

magia do Natal chegou mais cedo à Rocinha, na Zona Sul do Rio, neste sábado (28), com a inauguração da "Loja Encantada", um espaço preparado para que crianças e adolescentes da comunidade escolham roupas e calçados novos para usar na noite de 24 de dezembro.

Graças às doações de comerciantes locais e do cantor Zé Vaqueiro, que promoveu um show para os moradores no dia 2 de outubro, a iniciativa proporcionou aos pequenos um momento lúdico e especial. Com o tema "Um sonho que se transforma em presente", o Natal Encantado da Rocinha foi realizado pela primeira vez neste fim de semana.

Segundo a Associação de Moradores, cada detalhe foi pensado para representar muito mais do que um presente, mas também amor, carinho e a certeza de que ela não foi esquecida pelo bom velhinho. Na comunidade, foram montadas duas lojas temáticas para realizar a distribuição dos kits do Natal Encantado, uma feminina e outra masculina.



"Porque, para muitos, pode ser apenas uma roupa nova. Mas, para uma criança, é a felicidade de se sentir especial, valorizada e amada. A roupa um dia ficará pequena, o calçado deixará de servir. Mas a lembrança de ter sido acolhida com amor poderá permanecer para sempre no coração ", conta João Bosco, presidente da Associação de Moradores (UPMMR).



No Natal do ano passado, a comunidade ganhou uma cidade tecnológica natalina, neste ano, o projeto será inaugurado no dia 12 de dezembro.

Natal Estrelado 2026 iluminará mais de 80 pontos em Niterói

O espírito natalino vai tomar conta de praças, parques e avenidas de Niterói nas próximas semanas com a chegada do Natal Estrelado 2026. A iniciativa da Prefeitura de Niterói levará cenografias luminosas, árvores gigantes, presépios e túneis de luz a mais de 80 endereços distribuídos por todas as regiões do município. A abertura oficial do circuito está marcada para a sexta-feira, dia 4 de dezembro, coincidindo com o evento Natal na Rua, no Theatro Municipal, no Centro. Este ano, o conceito visual da celebração tem como elemento central a Estrela de Morávia, símbolo histórico associado à esperança, à promessa e à realização.

Um dos grandes destaques desta edição é a estreia do Horto de Itaipu no roteiro iluminado da Região Oceânica. Pela primeira vez, o espaço ambiental receberá adornos temáticos — incluindo um túnel de luzes e figuras luminosas de tulipas e borboletas — e funcionará em horário estendido durante a noite para receber os visitantes.

Já em Icaraí, o tradicional Campo de São Bento volta a contar com o palco instalado sobre o lago para espetáculos musicais, além de abrigar a Casa do Papai Noel, a Confeitaria da Mamãe Noel, presépio, parquinho e estruturas gigantes vazadas, como um cogumelo de cinco metros e uma caixa de presente por onde o público poderá caminhar.