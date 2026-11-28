Plataforma ajuda mulheres a identificarem situação de riscoDivulgação/Disque Denúncia
A iniciativa foi lançada nesta sexta-feira (27), durante o Entrelaça, evento realizado em parceria entre a Firjan e o Disque Denúncia.
O próprio nome do site traduz uma pergunta recorrente entre mulheres que vivem relacionamentos abusivos: será que o que estou vivendo é amor? A dúvida reflete a confusão provocada por relações marcadas pela manipulação, pelo controle e pelo isolamento, nas quais comportamentos violentos podem ser confundidos com ciúme, proteção ou demonstrações de afeto.
A plataforma auxilia na identificação de comportamentos abusivos e sinais de alerta, além de oferecer a possibilidade de elaborar um plano de fuga, com orientações para que a mulher possa pensar em alternativas e se organizar para deixar uma situação de violência, considerando suas condições e necessidades de segurança.
Outro diferencial é a preocupação com a privacidade. A página conta com um botão de saída rápida que direciona a usuária para um site convencional de previsão do tempo, além de disponibilizar acesso direto ao WhatsApp do Disque Denúncia Mulher.
O conteúdo foi desenvolvido com base em instrumentos técnicos utilizados no enfrentamento à violência contra a mulher, como o Violentômetro, que apresenta diferentes manifestações de violência, e o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FONAR).
“Muitas mulheres só procuram ajuda quando a violência já chegou a um ponto muito grave. A nossa missão com essa ferramenta é chegar antes. É ajudar a mulher a enxergar o que está acontecendo, a dar nome ao que ela está vivendo e a entender que ela não está sozinha e que existe uma rede pronta para acolher, orientar e proteger. A informação também salva vidas, e é isso que o ‘Será que é amor?’ faz: ele transforma dúvida em consciência, e consciência em possibilidade de saída”, afirma Renato Almeida, presidente do Disque Denúncia.
Idealizada pela publicitária Cinthia Brum, gerente do Programa Disque Denúncia Mulher do Rio de Janeiro, a iniciativa conta com o apoio do programa e nasceu de uma percepção importante: muitas mulheres não procuram ajuda simplesmente porque ainda não reconhecem que estão vivendo uma situação de violência e não dimensionam os riscos a que estão expostas.
“Antes de chegar à denúncia, existe um caminho de reconhecimento que precisa ser percorrido. O controle, o isolamento, as ameaças e a manipulação também são formas de violência. Queremos oferecer uma ferramenta que ajude essa mulher a identificar o que está vivendo, compreender os riscos e perceber que existem caminhos para buscar ajuda e sair dessa situação com segurança”, destaca Cinthia Brum.
A medida reforça a importância da informação como instrumento de prevenção e proteção. Afinal, reconhecer a violência pode ser o primeiro passo para interromper um ciclo de abuso e recuperar a autonomia.
Serviço
Acesso gratuito: [https://seraqueeamor.com.br/](https://seraqueeamor.com.br/)
Disque Denúncia Mulher: (21) 2253-1177
WhatsApp: acesso disponível diretamente na ferramenta.
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