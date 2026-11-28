Phelipe Pacheco de Melo morreu na mesma ação que terminou com o filho baleado no Complexo do Lins - Reprodução/Redes sociais

Phelipe Pacheco de Melo morreu na mesma ação que terminou com o filho baleado no Complexo do LinsReprodução/Redes sociais

Publicado 28/11/2026 14:53

O sepultamento de Phelipe Pacheco de Melo, pai do menino de 6 anos baleado no Complexo do Lins, na Zona Norte, ocorreu na tarde deste sábado (28), no Cemitério de Inhaúma, na mesma região. Os dois estavam juntos no momento do tiroteio.





Phelipe foi encaminhado ao Hospital do Andaraí na última quarta-feira (25), mas, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos. Já a criança permanece internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, em estado grave, após ser atingida no abdômen.



Nas redes sociais, a mulher de Phelipe e mãe do menino lamentou a morte do companheiro. "Eu preciso de você para continuar criando nosso filho. Eu não aceito te perder assim", escreveu.



Segundo familiares, o pai havia ido buscar o filho na casa da avó quando os dois foram atingidos.



Na ocasião, o barbeiro Marcelo de Souza Ferreira, de 25 anos, deixou o estabelecimento onde trabalhava e correu para socorrer a criança, mas acabou baleado. Ele sofreu ferimentos no peito e no pescoço e permanece internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.



Além deles, a gestante Vitória Vivian de Almeida, de 22 anos, foi atingida no pé. Ela está internada no Hospital Municipal Miguel Couto, com quadro de saúde estável. LEIA MAIS: Adolescentes que se afogaram na Ilha do Governador voltavam da escola Phelipe foi encaminhado ao Hospital do Andaraí na última quarta-feira (25), mas, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos. Já a criança permanece internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, em estado grave, após ser atingida no abdômen.Nas redes sociais, a mulher de Phelipe e mãe do menino lamentou a morte do companheiro. "Eu preciso de você para continuar criando nosso filho. Eu não aceito te perder assim", escreveu.Segundo familiares, o pai havia ido buscar o filho na casa da avó quando os dois foram atingidos.Na ocasião, o barbeiro Marcelo de Souza Ferreira, de 25 anos, deixou o estabelecimento onde trabalhava e correu para socorrer a criança, mas acabou baleado. Ele sofreu ferimentos no peito e no pescoço e permanece internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.Além deles, a gestante Vitória Vivian de Almeida, de 22 anos, foi atingida no pé. Ela está internada no Hospital Municipal Miguel Couto, com quadro de saúde estável.

Famílias fazem protesto e pedem oração

Familiares e amigos das vítimas baleadas no Complexo do Lins, na Zona Norte, fizeram um protesto no fim da tarde desta quinta-feira (26), pedindo o fim da violência na comunidade. Com cartazes e bolas brancas, um grupo de pessoas percorreu as ruas da comunidade pedindo paz na região. Durante a manifestação, uma criança carregava uma bandeira do Brasil manchada de vermelho, com os nomes dos feridos. O ato ocorreu de forma pacífica, sem registro de tumulto.

No fim do dia, moradores também se reuniram para orar pelas vítimas. "Eu nunca vi esse povo do Lins tão unido. Uma coisa linda de se ver. O povo desceu de todos os lugares fazendo manifestação sem quebrar nada. É aquele ditado: se a dor do próximo não te comove, você está morto por dentro", publicou a tia da criança.

Governo do Estado se manifesta

O Governo do Rio de Janeiro manifestou, na tarde desta quinta-feira (26), solidariedade às quatro vítimas atingidas por tiros no Complexo do Lins. "Indignação diante desse ataque covarde e inaceitável. A Polícia Civil realiza uma investigação rigorosa para que os fatos sejam completamente esclarecidos. As armas das equipes foram recolhidas para perícia. O Governo do Estado reitera seu compromisso com a condução transparente e isenta da investigação", afirmou.

Ainda na nota, o Estado mencionou a versão da Polícia Civil de que os agentes faziam um levantamento de dados de inteligência quando foram atacados a tiros por criminosos. "A apuração já apontou que os agentes não estavam na mesma rua onde as vítimas foram atingidas e que não houve confronto", concluiu.