Poste que teve os cabos furtados próximo ao sindicatoReprodução
Procurada, a Light informou que a interrupção foi provocada pelo furto da fiação e que equipes da concessionária realizaram os reparos necessários. De acordo com a empresa, o fornecimento de energia já foi normalizado.
A direção do sindicato afirma que entrou em contato diversas vezes com a concessionária para solicitar o restabelecimento do serviço. Até a manhã deste sábado (28), no entanto, nenhuma equipe havia comparecido ao endereço, segundo a entidade. A demora no atendimento motivou cobranças públicas do presidente do sindicato, José Maria, que também pediu providências para evitar novos episódios.
De acordo com o dirigente, os furtos de cabos são recorrentes naquele trecho da Rua Maia Lacerda. Por isso, ele defende que a Light adote medidas de proteção na instalação da fiação, com o objetivo de dificultar novas subtrações e reduzir os impactos sobre os moradores e estabelecimentos da região. José Maria também solicitou que a Polícia Militar intensifique o patrulhamento nas proximidades.
Em manifestação divulgada pelo sindicato, o presidente criticou os transtornos enfrentados pelos rodoviários que procuram a entidade em busca de assistência. Ele destacou que a categoria já enfrenta dificuldades relacionadas às condições de trabalho, como atrasos salariais em algumas empresas e a circulação de ônibus com problemas mecânicos.
"É um absurdo. O rodoviário já trabalha sob pressão e com salário atrasado em algumas empresas, além de serem obrigados a conduzir ônibus quebrados; e quando procura o seu sindicato para ser atendido, encontra a porta fechada por falta de luz", declarou José Maria.
Além de informar sobre o reparo realizado no Estácio, a Light apresentou um balanço das ocorrências envolvendo o furto de cabos de energia no Rio. Entre janeiro e outubro de 2026, a concessionária contabilizou 905 registros desse tipo de crime. No período, foram furtados aproximadamente 94 mil metros de fiação, o que representa um prejuízo estimado em R$ 12,6 milhões para a companhia.
A empresa ressaltou que a prática criminosa não provoca apenas danos à infraestrutura elétrica, mas também pode comprometer a qualidade do fornecimento de energia para a população. A concessionária alertou ainda para os riscos à segurança, já que a manipulação de equipamentos e cabos da rede elétrica pode provocar acidentes.
No caso da sede do Sindicato dos Rodoviários, a interrupção impediu temporariamente a realização de atividades destinadas à categoria. Com a conclusão dos reparos e a normalização do fornecimento, os serviços podem voltar a funcionar normalmente.
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