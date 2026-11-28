Vítima foi identificada como Wesley Felipe Linto SamagaioReprodução / Redes sociais
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e assumiu a investigação. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer as circunstâncias da morte. A Polícia Civil busca reunir informações que permitam reconstruir os acontecimentos e identificar os envolvidos.
Família procura jovem desaparecido em Paciência
Segundo relatos de pessoas que estavam no encontro, Marcos Paulo deixou o local por volta da meia-noite e seguia em direção à própria residência, mas não chegou ao destino. Desde então, os parentes não conseguiram mais estabelecer contato com o rapaz, cujo telefone permanece desligado.
A mãe do jovem, Adriana Silva de Araújo, esteve na sexta-feira (27) em uma manifestação realizada por moradores na Avenida Brasil, na altura de Santíssimo, em busca de informações sobre o filho. A família também procurou por ele em hospitais e no Instituto Médico-Legal (IML), mas não obteve notícias.
O desaparecimento foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz).
Pai de menino baleado no Lins é sepultado
Segundo familiares, pai e filho estavam juntos quando foram baleados. A criança foi atingida no abdômen. Outras duas pessoas também ficaram feridas na ocorrência: o barbeiro Marcelo de Souza Ferreira, de 25 anos, que tentou socorrer o menino e acabou atingido no peito e no pescoço, e a gestante Vitória Vivian de Almeida, de 22, ferida no pé.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos disparos. Em manifestação sobre o episódio, o Governo do Estado informou que as armas utilizadas pelos agentes envolvidos na ocorrência foram recolhidas para perícia. A versão apresentada pela corporação é de que policiais realizavam um levantamento de informações de inteligência quando foram atacados por criminosos. O Estado também afirmou que, conforme a apuração inicial, os agentes não estavam na mesma rua onde as vítimas foram atingidas e que não houve confronto.
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