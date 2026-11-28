Idoso foi detido em ItaperunaDivulgação
Policiais militares do 29º BPM (Itaperuna) e agentes da 143ª DP (Itaperuna) foram até o endereço indicado para verificar a informação. Segundo a Polícia Civil, o imóvel tinha muro alto, portão eletrônico e diversas câmeras de monitoramento, inclusive em ambientes internos.
Ao chegarem ao local, os agentes tentaram contato pelo interfone, mas não receberam resposta. Enquanto avaliavam a situação, um dos policiais subiu no muro para chamar pelo morador. Nesse momento, ouviu gritos semelhantes aos de uma criança em situação de pânico.
Diante da suspeita de que a menina estivesse em perigo, os policiais entraram no quintal. Por uma janela entreaberta, um dos agentes avistou o idoso sentado em um sofá, sem roupas na parte inferior do corpo, ao lado da criança. Quando percebeu a presença policial, o homem foi para outro cômodo.
Como os gritos e o choro continuaram, os agentes entraram na residência. De acordo com o relato policial, o suspeito já estava vestido com uma bermuda quando foi encontrado. A menina apresentava forte abalo emocional e chorava bastante.
Um dos policiais conversou com a criança para acalmá-la. Nesse momento, ela relatou espontaneamente que havia sido tocada pelo homem nas partes íntimas. O idoso foi detido e levado para a delegacia.
Durante o registro da ocorrência, segundo a Polícia Civil, o suspeito admitiu ter tocado o corpo da menina e se masturbado, mas negou ter ocorrido penetração. Ele também afirmou que repassava R$ 1 mil à tia da criança para que a menina permanecesse na residência. Ainda conforme o relato apresentado aos policiais, a mãe biológica tinha conhecimento da situação.
O homem mencionou também que outra menina, irmã da vítima e com aproximadamente dez anos, teria estado no imóvel em outras ocasiões. A informação deverá ser apurada pelos investigadores.
Após a prisão, policiais civis realizaram procedimentos de coleta e preservação de vestígios na residência. Uma equipe de perícia criminal foi acionada para examinar o imóvel, que possuía câmeras de monitoramento na sala, nos quartos e na cozinha.
Durante as diligências, os agentes recolheram materiais que poderão contribuir para a investigação, entre eles roupas infantis, um lençol com manchas e objetos pessoais da menina, como um caderno de desenhos e uma tiara. Os itens foram encaminhados para análise pericial.
Na sequência, equipes policiais foram aos endereços da mãe e da tia da criança. As duas mulheres foram conduzidas à 143ª DP para prestar esclarecimentos e acabaram presas por suspeita de omissão. Aparelhos celulares encontrados nos locais também foram apreendidos e poderão passar por análise.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias dos abusos e apurar a eventual participação de outras pessoas. A ocorrência também conta com acompanhamento dos órgãos de proteção à infância. Os fatos serão encaminhados à Justiça.
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