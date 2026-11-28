Terminal na Zona Oeste do RioDivulgação
Entre os novos serviços está a linha 811, que fará o trajeto entre Santa Cruz e o Distrito Industrial. O percurso passará pelo Hospital Municipal Pedro II e pela Casa da Moeda, atendendo também trabalhadores das empresas instaladas na região. Outra novidade é a linha 858, que vai conectar a Chatuba à Comunidade do Aço, passando por pontos como a UPA João XXIII, o Hospital Pedro II e o Terminal BRT Curral Falso.
Já a linha 874 vai ligar Brisa a Santa Cruz, ampliando o atendimento em Guaratiba e na Estrada da Estiva, em Sepetiba. O itinerário também contempla a região de Croácia, que terá novamente uma ligação com o Centro de Santa Cruz. A quarta novidade é a linha 891, que fará o percurso entre Santa Cruz e Vitor Dumas, como complemento à linha 892, já existente, ampliando as opções de deslocamento e integração com o sistema BRT.
Além dos novos trajetos, duas linhas voltarão a circular. A 813, entre Manguariba e Santa Veridiana, vai restabelecer a ligação dessas localidades com o Centro de Santa Cruz. Já a 873, que fará o percurso entre Paciência e o Terminal de Campo Grande, vai recuperar o atendimento a Gouveias, Nova Jersey e Paçuaré. O itinerário também incluirá ruas de Cosmos, como Amoreiras e Caquizeiros.
Durante a entrega dos veículos, o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes, destacou a importância dos novos trajetos para os moradores e trabalhadores da região.
"Nessa entrega de hoje, estão incluídas duas linhas em especial, uma que vai ligar o centro de Santa Cruz à comunidade do Aço, onde a prefeitura está fazendo uma grande intervenção urbanística, e uma outra linha, que também era uma demanda antiga, que vai para o Distrito Industrial e atenderá aos trabalhadores que trabalham ali naquelas indústrias", afirmou.
Segundo o secretário, a previsão é concluir, ao longo de dezembro, a entrega dos 316 ônibus previstos para a primeira etapa do Sistema RIO na Zona Oeste.
O prefeito Eduardo Cavaliere também participou da cerimônia e afirmou que a renovação da frota continuará nos próximos meses. De acordo com ele, a expectativa é que a cidade receba 600 novos coletivos até o fim deste ano.
"Hoje, só existe um caminho para o transporte no Rio de Janeiro: novos ônibus com padrão de qualidade do BRT, controle do centro de operações de mobilidade, tecnologia e GPS. Retrocesso aqui não vai ter", declarou.
A entrega deste sábado faz parte de um conjunto de 147 ônibus previstos para completar a primeira etapa do novo modelo de transporte. Em agosto, outros 169 veículos foram incorporados à operação, sendo 115 destinados a Santa Cruz e 54 a Campo Grande. Os 102 coletivos restantes serão entregues gradualmente.
Com a conclusão dessa fase, os dois bairros passarão a contar com 316 ônibus, em comparação aos 104 que atendiam às regiões antes da implantação do novo sistema. A proposta da administração municipal é ampliar a oferta de viagens e melhorar a regularidade do serviço.
**Renovação da frota e novas etapas**
O Sistema RIO começou a ser implantado pela Zona Oeste, região que historicamente enfrenta dificuldades na operação do transporte municipal por ônibus. O modelo prevê a substituição gradual dos veículos, ampliação do atendimento e monitoramento da circulação por meio de tecnologias utilizadas no sistema BRT.
A primeira garagem pública do novo modelo foi inaugurada em 29 de agosto, na Estrada do Campinho, em Campo Grande. Com 56 mil metros quadrados, o espaço tem capacidade para receber até 380 ônibus e conta com áreas destinadas à lavagem, ao abastecimento e à manutenção dos veículos.
A segunda etapa do Sistema RIO tem início previsto para o primeiro semestre de 2027. A nova fase prevê ampliar de 654 para 1.006 o número de ônibus que atendem Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande e Bangu, um aumento de 54%.
Os novos coletivos contam com ar-condicionado, painéis eletrônicos com informações sobre as viagens, avisos sonoros das próximas paradas e botão de emergência para situações de risco, como assédio. Os veículos também possuem rampas de acessibilidade para facilitar o embarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
A frota utiliza motores com tecnologia Euro VI, que reduz a emissão de poluentes, e conta com recursos voltados ao conforto e à segurança dos passageiros.
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