Uma história de amor Rubro-negra

'Eu tive que vender meu carro, que era meu xodó, pra poder acompanhar esse momento único do Flamengo". Rafael Mello, dono do canal 'RaflaMello', com quase 340 mil inscritos no YouTube, embarcou ontem para Doha, no Qatar, na expectativa de ver o Mengão campeão do Mundial de Clubes.

"Rafa, você é louco?" Com certeza foi a frase mais ouvida por ele durante toda a trajetória vitoriosa do Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileiro em 24 horas... Que 2019, hein?!

Rafael lembra dos perrengues que passou em Lima, no Peru, quando o Flamengo disputava a taça com o River Plate, onde até dinheiro emprestado teve que pegar com um amigo que estava na torcida para se alimentar.

E você acha que ele se arrepende? Nada disso! Diz que faria tudo de novo.

Agora, foi para o Qatar... 15 mil reais! "Meu Deus, de onde vou tirar esse dinheiro?" Sem pensar, passou a mão no carro que tanto amava e vendeu!

"A ficha ainda não caiu, parece que estou vivendo um sonho. Gastei tudo o que tinha e não tinha, mas é uma recompensa única para o Flamenguista... E se o Flamengo não for campeão, pelo menos eu dou umas voltas por Dubai."

A esposa não curte muito futebol, sente ciúmes e vai ter que ficar no Brasil esperando.

"Ela fica brava, mas eu costumo dizer que torço por ela e amo o Flamengo".

E a gente torce para que o time volte com o título na bagagem e que Rafael guarde na lembrança, além da experiência de uma nova cultura, esse momento histórico 38 anos depois.

O dedo na cara de hoje é... Bem que o jogo poderia ser mais perto, né?

VAI, MENGÃO!