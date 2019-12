Uma zona natalina...

Chega essa época e todo ano é a mesma coisa... Filas e filas de carros pra entrar em shoppings e o trânsito dando um nó por toda a cidade.



Os piores horários são por volta das 17h até as 20h, quando as pessoas estão saindo do trabalho e o fluxo fica ainda maior. No entorno do shopping Tijuca é um caos. As ruas estreitas não comportam o fluxo e a Avenida Maracanã para!



Na Zona Oeste a situação é ainda pior... Além do Barra Shopping e outros centros de loja, existem os grandes hipermercados que também formam filas de veículos e param a Avenida das Américas. A Ayrton Senna então... Nem se fala!



Um percurso de 20 minutos na última sexta-feira foi feito em duas horas! Além do estresse, o comércio também é afetado... Mais gente no trânsito, tempo pra ficar na loja e mesmo assim nunca há um plano especial para organizar o trânsito perto desses locais.



Não se vê nenhum guarda, nenhum desvio para liberar a pista... É um "Deus dará" total.



3,2,1... É DEDO NA CARA!

Pingo no I

"-14, pede pra ir embora...



-Não, Senhor!"



Essa fala lembra até aquele famoso filme onde o capitão pede para o soldado sair... Mas essa determinação não vem de filme, vem da vida real e é a de Caroline da Silva Pimentel Reis, de 32 anos, primeira mulher a se formar no curso operacional do Batalhão de Choque.



Caroline, formada em odontologia, mãe de gêmeos com 17 anos, esqueceu a vaidade e foi à luta... Raspou até os cabelos para ir atrás dos seus sonhos!



O curso que a mesma se formou é o de controle de distúrbios civis, especializado em missões especiais. Que força!



Bora colocar o pingo no I...



A mulherada tá conquistando tudo! E se isso te incomoda, é melhor você começar a pedir pra sair, hein... Fica a dica.

Tá bonito

Da vida a gente só leva as grandes amizades e parcerias que fazemos... E em 2019, isso não seria diferente.



Alexandre Dias, de São João de Meriti, é caminhoneiro e ganha a vida pelas estradas... Sempre ligado no meu programa da Rádio Tupi. Ele, durante todo esse ano, foi parceiro do quadro "Apela Aí", ajudando a entregar doações que os ouvintes pedem, sem cobrar absolutamente nada.



"A vida é muito curta. Quero passar para os meus quatro filhos a lição de fazer o bem, isso é o mais importante".



Obrigada pela parceria, Alexandre! Você faz parte da emoção que esse quadro proporciona diariamente a nós e a milhares de ouvintes. 2020 é logo ali!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito...



Que muitos Alexandres apareçam por aí no ano que está chegando, e tenho dito!

