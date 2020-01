Com a chuva, povo do Rio de Janeiro vive mergulhado no descaso

A imagem é de uma mãe desesperada que pediu a ajuda de um vizinho para salvar a filha de apenas 6 meses no Jardim Catarina, em São Gonçalo. A chuva forte de 40 minutos que atingiu São Gonçalo e Maricá deixou rastro de lama, lixo, entulho e também o retrato escancarado da falta de tudo que afeta principalmente a população pobre do Grande Rio. Todo verão é a mesma coisa! As fortes chuvas acontecem e nenhuma obra de prevenção é feita. O povo não muda e o resultado da equação é: basta uma tarde de chuva e tudo fica embaixo d’água. Não há fiscalização e as construções irregulares correm soltas. Obra de saneamento não é feita, verba para prevenção cortada... Já o povo... Esse também tem sua parcela de culpa. Quando a água sobe, o lixo também... E lixo descartado de qualquer jeito faz subir rápido e bueiro entupir. Só que são as áreas mais pobres das cidades que sofrem as consequências. Em São Gonçalo foi o Jardim Catarina, onde famílias reconstroem as casas e compram novos móveis todos os anos. Em Maricá, a artista plástica Bianca Branco perdeu uma vida toda de trabalho. Os quadros ficaram boiando... “Minha família já não tem mais nem recordações. Os álbuns de fotos já se perderam em outras enchentes.” Entra ano e sai ano e o poder público acha que isso ainda é normal... Águas de janeiro, fevereiro e março... Só que este ano, vale lembrar para o povo que tem a votação de outubro, depois não adianta reclamar da tempestade! 3,2,1... É DEDO NA CARA!



Pingo no I

Mais de 10 dias... 10 dias sem alguém pra falar se a água tá boa ou não tá pra beber! Apenas notas dizendo sobre potabilidade... Especialistas mandam aguardar, e a gente fica sem saber o que fazer.

E o pior: Nem todo mundo tem dinheiro pra comprar garrafa de água mineral... Como faz? Os que têm pra comprar, vão aos supermercados e adivinhem? Não encontram! Aí entra minha pergunta... Será que a conta de água também vai sumir no final do mês? Alguém vai dar um desconto? Só que não!

O principal é saber quando vai ser resolvido esse problema... Carvão ativado só na semana que vem? Me poupe! As pessoas estão passando mal agora! Estão indo parar no hospital.

Então bora colocar o Pingo no I...

Alguém tem que se posicionar! Porque água com barro pro meu filho eu não vou dar (até rimou!)

Tá bonito!

Você que passa pela Leopoldina já reparou o tão lindo que é o prédio da antiga estação? Lindo, mas caindo os pedaços... Isso deve mudar em breve e o primeiro passo foi dado.

A Secretaria de Estado de Transportes e a Central de Logística tiveram a aprovação do Iphan para o projeto emergencial de arquitetura e restauração, orçado em cerca de R$ 19 milhões, contemplando a recuperação da fachada e da cobertura, o que garante a estabilidade do imóvel inaugurado no século passado.

Em um segundo momento, obras de restauração vão ser realizadas no interior do prédio, inclusive com a possibilidade de implementação do Museu do Transporte do Rio. Bem que poderiam instalar também bares e restaurantes para que mais visitantes sejam atraídos. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... É a conservação de um passado, garantindo o futuro e tenho dito.

