Flexibilizar transporte não rola!

Sem portas, pichadas e até com roupas estendidas...

Bem no coração do Recreio, entre os dois principais shoppings do bairro, uma das estações do BRT com maior movimentação antes da pandemia, está fechada, em situação total de abandono.

A estação Benvindo de Novaes, inativa desde março, virou abrigo de pessoas em situação de rua. A plataforma é um grande varal a céu aberto! Isso tudo bem no pólo gastronômico da região.

Mas não é nenhuma novidade por lá... Ao longo da Avenida das Américas, é comum ver as estações fechadas. Só a estação Gláucio Gil funciona plenamente! Quem usava outras estações, como por exemplo a Guignard, pode esquecer!

No último fim de semana, com o banho de mar liberado, o bairro ficou com superlotação. E cadê o transporte pra suprir toda essa demanda de gente? Não tem!

Esse é o exemplo claro de como o "Largado Olímpico" se completa na pandemia...

A coluna procurou o BRT, que em nota afirmou que não há estações abandonadas, e sim depredadas depois que foram fechadas. Desde abril mais de 100 estações sofreram com atos de vandalismo e também com furtos nas que estão em funcionamento. O consórcio também afirmou que vem reformando várias estações e espera que as mesmas se mantenham íntegras após a reforma, pois há um sério problema de segurança, que torna o BRT e os usuários vítimas de bandidos.



3,2,1... É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

A gente cansa de falar, mas parece que ninguém aprende...

Por causa de babaca e criminoso que solta balão, moradores da Rua Moreira na Abolição, passaram o fim de semana inteiro sem luz.

O balão caiu em poste, que derreteu e queimou todos os fios. O fogo também se espalhou em um carro estacionado. Detalhe: Em frente a um centro de reciclagem e também de uma vila com 12 casas. Olha o perigo!

Imagina se esse balão cai no lugar errado, a tragédia que seria. Que bom que ninguém se feriu...

Bora colocar o Pingo no I...

Balão não é diversão, é crime!



TÁ FEIO!

É perrengue até na hora de pegar van...

Quem mora na Vila da Penha e precisa embarcar no transporte, não consegue ter acesso à gratuidade. Tudo porque a maioria delas não tem o validador do RioCard.

Idosos que precisam ir ao médico, resolver seus problemas, estão tendo que tirar o dinheiro do bolso e pagar a passagem. É sacanagem demais!

Segundo denúncia dos moradores, os motoristas das vans que dizem ser legalizadas, afirmam que a instalação da máquina é muito cara, algo em torno de cinco mil reais.

Prejudica quem trabalha e principalmente o passageiro!

Mas a Secretaria Municipal de Transportes rebateu: informou que todas as vans legalizadas circulam com o validador.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Van pirata nunca vai ter gratuidade, e tenho dito!