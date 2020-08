Um soco no estômago

Rio - Barra da Tijuca, três horas da tarde... Batem no vidro do carro. Um susto danado! Quando eu olho, mal consigo enxergar a cabeça.



Uma menina de apenas sete anos de idade, sem os quatro dentes de leite da frente... Embaixo de uma chuva fina, com um casaco mais fino ainda. “Tia, quer comprar uma bala?”



Na hora me vem o pensamento de que dar esmola ou comprar bala no sinal é ajudar a exploração infantil. Mas em época de pandemia, você também pensa no seu filho aquecido, em casa, brincando e comendo o que há do bom e do melhor. E é impossível...



Eu buzino, peço para ela voltar e entrego o dinheiro para aquele “pinguinho” de gente. “Você é de onde?” Eu pergunto. Ela responde que é de uma comunidade da Zona Oeste.



Eu digo que o dinheiro dado à ela é bastante... “Sim, tia. Eu vou ali esperar meu pai para comprar arroz, feijão e macarrão.”



O diálogo rápido continua, enquanto o semáforo não abre. “E cadê seu pai?”



“Meu pai tá ali! Uma outra moça ofereceu a ele uns pacotes de alimento e ele foi buscar. Já está voltando”, conta ela, segurando o dinheiro.

“Mas você não tem medo de ficar sozinha?”, eu questiono, assustada. E ela diz que não! Que tá sempre por ali com o pai.



“Mesmo em dia de chuva, a gente tem que levar comida pra casa, né?” O sinal abre e a gente se despede uma da outra...



O carro anda e de longe vejo aquele sorriso aberto, tudo porque conseguiu, pelo menos por alguns dias, ter comida na mesa, eu espero.



Ninguém aqui quer romantizar o trabalho e esforço de uma criança. Pelo contrário! Aquela menina deveria estar em casa, no conforto, se preocupando com o que vai brincar... Não pedindo dinheiro na rua! Mas ninguém a enxerga e não é pelo tamanho, é pelo descaso histórico com essas crianças que só aumentou com a pandemia.



Essa, infelizmente, é a realidade de muitas jogadas pelas ruas da vida. Faltam políticas públicas que olhem por essas crianças! A gente sabe que trabalhar nunca prejudica alguém. Desde que seja no momento certo.



Torço para que aquela menina tenha um futuro lindo e que mantenha no olhar muita esperança e fé na vida. Como eu vi, mesmo sob a chuva.