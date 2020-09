Ciência Brazuca

O nome dela foi parar na Reuters e até no The New York Times... Ana Carolina Xavier, 33 anos, é fisioterapeuta intensivista... Tá na linha de frente contra a covid-19 desde o início, em campo! Carol tem três projetos em desenvolvimento sobre tratamento do coronavírus... Todos até o momento, infelizmente, na gaveta. Só um dos projetos está em andamento num centro de pesquisa particular. Os outros, estão sendo "cozinhados" pelo governo. "Ah, mas o que isso quer dizer, Isabele?" Simples... Falta de incentivo e a já tão falada burocracia de sempre! Num momento em que mais se precisa da ciência no país, o pesquisador que merece ser enaltecido, só é desvalorizado. Muito se fala em vacina de Oxford, a tal vacina russa, mas pouco se olha para o quintal de casa. A gente tem cada cientista incrível por aqui, esperando para ser notado e nada! Aqui, todo mundo valoriza o que é de fora, bora valorizar o que é nosso. Parem com síndrome de vira-lata! Duas brasileiras descobriram o genoma do vírus, alunos da UFRJ seguem na luta para desenvolver respiradores, a USP já testa em animais uma vacina em spray... Olha quanta coisa importante tá sendo feita e os poderosos fecham os olhos? Ana Carolina trabalha oito horas por dia, cinco dias da semana em nome da ciência e recebe o que? Corte, redução, sucateamento das suas teses. Tudo vai além da falta de incentivo financeira. "Quem vive só de Ciência não pode ter o governo como inimigo. A gente quer ter como aliado! Seis meses pra aprovar um projeto é muito tempo. Um mês que seja faz toda diferença, ainda mais agora", conta ela. Ninguém existe sem Ciência, essa é a realidade. Uma pena que todo mundo teve que enfrentar uma pandemia para entender isso, você goste ou não. Reconhecer e valorizar o trabalho do pesquisador é mais que um ato de cidadania... É ato de amor às gerações que estão vindo por aí.



PINGO NO I

Com a decisão do STJ de manter o afastamento de Wilson Witzel, agora Cláudio Castro deve começar a colocar sua cara no governo. E a gente sabe como tudo isso acontece...

Pra conseguir o mínimo de uma base na Alerj, coisa que Witzel não conseguiu, o governador em exercício tem que negociar cargos, leia-se, secretariados. Ou seja, vem dança das cadeiras nos próximos dias!

Mas quem disse que o desafio para por aí? Bora colocar o Pingo no I...

Cláudio tem outro obstáculo em paralelo. A sombra também de um possível afastamento.

TÁ PUXADO!

Todo dia tem uma mensagem desse tipo... "Isabele, já percebeu como tudo no mercado está caro?" É complicado... Em plena pandemia, um monte de trabalhador com salário reduzido, tendo que encarar o preço do arroz e do feijão nas alturas.

A verdade é que o povo tá pagando pra receber o auxílio emergencial, já que de uma forma ou de outra, esse dinheiro vai voltar pros cofres públicos. "Aumenta o valor da comida pra pagar o imposto aí!" Bem assim.

Pobre do povo que ainda tem que engolir um aumento sem vergonha de R$ 22 no salário mínimo...

E ainda tem a nota de R$ 200! Falsa ilusão daqueles que acham que vão ficar com muito dinheiro, né? Ah, pelo menos o salário vai caber na carteira. Só rindo pra não chorar!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito.... Tira essa corda do pescoço da galera, e tenho dito.