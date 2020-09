Independência é só no feriado de 7 de setembro

O dia pode até ser da independência, mas todo mundo tá cansado de saber que a realidade por aqui é beeem diferente.



Nenhum cidadão é livre para ser o que escolheu na vida!



“Claro que sou livre, Isabele! Sou independente, tenho a minha vida.”



Ah, é? Que bom! Mas então me responda: Por que algumas pessoas se preocupam tanto com a vida das outras?



No nosso país, infelizmente, a gente é obrigado a conviver com o que há de pior: o preconceito, a falta de educação e de individualidade.

Muitos que vão ler esta coluna, com certeza vão dizer: “Ah, lá vem ela com lacração".



Nada disso... É papo reto!



Você já sentiu na pele alguma situação de racismo, homofobia ou machismo? Caso a resposta seja não, pode se considerar um privilegiado.



Hoje em dia, até pensar diferente de alguém politicamente te faz inimigo.

Nos últimos meses, vimos atitudes nojentas de racismo. Na nossa área, no Brasil “das leis”, foram os casos dos “Matheus” e agora do violoncelista Luiz Carlos, preso por engano numa blitz.



Esse é o espelho do que acontece todo dia na vida do pobre e favelado.



O Brasil é o país que mais mata LGBTS no mundo inteiro... Se eu for escrever todas as situações, vai faltar espaço.



Então, não me venha com esse papinho furado de que todo cidadão tem liberdade... Isso é conversa fiada!



Enquanto a gente não reconhecer pra melhorar, nada vai mudar. Independência é só no feriado mesmo... As coisas continuam iguais há décadas.