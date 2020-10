Por O Dia

Rio - Cento e quarenta quilos... Esse é o atual peso de Elias Costa Pimentel, 38 anos, morador de Costa Barros. Um peso que vai muito além do seu corpo... Se tornou um verdadeiro desafio, ainda mais com a chegada da pandemia! Da noite pro dia, ele entrou para o time do "grupo de risco".

Obeso, Elias viu tudo virar de cabeça para baixo! Ficou desempregado no meio dessa loucura toda. Ele, que já vinha se preocupando com a saúde, pensando até em entrar na fila para a cirurgia bariátrica, antes de tudo acontecer, teve que mudar seus hábitos. E agora, mais do que nunca, que realizar esse sonho, para ter sua vida de volta. "Eu já estava com essa ideia, mas depois que entrei nesse furacão, fiquei com mais vontade! É mais do que desejo, é necessidade. Já tenho problemas genéticos. Minha mãe é hipertensa é diabética, então não quero desenvolver esses problemas", conta.

O problema é que, desde que a pandemia chegou, as cirurgias foram suspensas, sem previsão de retorno. E o contrato foi encerrado no mês de agosto! Elias ainda nem conseguiu entrar na tal fila...

O drama dele é o de muitos outros obesos que ainda não sabem quando vão conseguir realizar suas cirurgias. É lógico que tudo foi paralisado por causa desse vírus... A gente tem que compreender toda a situação! Mas é preciso também que essas cirurgias retornem o quanto antes, ainda mais no momento atual.

A coluna foi atrás de uma resposta da Secretaria de Estado de Saúde que afirmou, em nota, que já prepara em caráter de urgência um chamamento para novos contratos por meio da Sociedade Brasileira de Medicina Bariátrica e Metabólica (SBCBM).

Informou também que o Programa de Cirurgia Bariátrica do Estado do Rio é o mais importante da rede pública brasileira e o único a oferecer o procedimento pelo SUS por videolaparoscopia, que é minimamente invasivo.

Hoje, em consulta ao SER, existem 5.864 pessoas aguardando consulta no ambulatório de cirurgia bariátrica para saber se há indicação de cirurgia ou se a orientação é o tratamento não cirúrgico. A Secretaria fez questão de reforçar que esse não é o total de pessoas aguardando cirurgia bariátrica e que nenhum paciente em fila deixará de ser atendido.





PINGO NO I

A gente sabe que é época de período eleitoral e entende que os candidatos precisam fazer campanha, só que não dá pra aturar carreata em quase toda cidade, fechando pista e prejudicando os motoristas! Parar o trânsito é sacanagem.

Neste fim de semana, rolou campanha na Zona Norte, na Zona Sul... E foi um caos! Teve gente reclamando que na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, não tinha um Guarda Municipal ou o pessoal da CET-RIO pra botar ordem na bagunça... Um trânsito daqueles. Quem orientava os motoristas era o próprio pessoal da campanha!

Já não basta ter paciência com o trânsito todos os dias. Bora colocar o Pingo no I...

Quer fazer? Faz direito! Porque ninguém é obrigado.

TÁ BONITO!

Projeto 'Surfe do Bem' Divulgação

Uma garotada tirando onda na praia do Recreio... Desde a semana passada, o Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento do Surfe (Cades), que atua desde 2005, lançou o projeto 'Surfe do Bem', que dá aulas de surfe, skate e surfe adaptado para 40 crianças de comunidades da Zona Oeste, respeitando todas as normas de segurança e saúde, trazidas pela pandemia.

No projeto, que vai acontecer até o fim do ano, estão sendo atendidas crianças e jovens entre 7 e 15 anos, para que elas possam desenvolver várias habilidades e claro, serem educadas por meio do esporte! A intenção é tirar essa criançada de qualquer tipo de risco social que a gente tá acostumado a ver por aí... É Inclusão e diversão! Tem coisa melhor?

A pandemia não trouxe só estresse para os papais, pras crianças também! O isolamento não ficou fácil pra ninguém. Então acrescentar esporte na vida da criança é muito importante, ainda mais nos tempos de agora.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Que as crianças possam surfar muito nas ondas do bem, e tenho dito!