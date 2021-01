Por O Dia

Publicado 15/01/2021

Não, eu não tô falando de eficácia... Isso a ciência já provou.



Tô falando do efeito moral que vai ser colocado à prova no Brasil.



Sim, como em tudo por aqui, vai ser preciso muita fiscalização para não ter qualquer tipo de desvio nas vacinas!



A gente já viu algumas categorias do alto escalão brasileiro querendo prioridade. Então, não vai ser surpreendente ter um escândalo com a vacina.



Quem diria que em meio ao caos do começo da pandemia, a gente teria um governandor afastado por um escândalo de desvio de verbas na maior crise sanitária do mundo. E tivemos! Aliás, temos.



Se o problema surgiu lá atrás com respiradores e hospitais de campanha, imagine com ela!



A gente tem que lutar pela vacina e para que todos sejam vacinados. Afinal, a realidade de muitos pontos do país é totalmente a oposta do eixo Rio-São Paulo.



O que preocupa é ver capitais como Manaus, pedindo socorro por falta de oxigênio! Se lá está assim, será que com a vacina chegando, a situação será diferente? Ela será distribuída da forma que seu povo merece?



Então, a gente não pode fechar os olhos! A vacina está aí, agora com dia D e hora H, pelo menos é o que foi dito né...



O povo segue na torcida para que essa novela não ganhe capítulos que ninguém queira ver de novo.



Por isso, olhos vivos e dedo na cara bem afiado!

PINGO NO I

É comovente ver como Dona Silva Regina, avó de dois dos meninos desaparecidos em Belford Roxo, faz de tudo para encontrá-los.



A gente fala tanto por aí de mãe, mas em muitos casos, é a avó que presta esse papel. E nessa situação, de quase 20 dias sem uma pista, ela se tornou incansável... Quase uma inspetora de polícia!



Enquanto divulgam notícias falsas, a avó acorda cedo, quando dorme, e vai às ruas com fotos, perguntando um a um o que pode ter acontecido com seus moleques Lucas e Alexandre.



Ela deixou de trabalhar para tentar desvendar esse mistério!



Se é angustiante para a gente que está de fora, imagine para as famílias, para essa avó que bate perna todos os dias, na esperança de encontrar uma solução para o caso.



O coração de avó dela diz que os seus meninos estão vivos. E como a gente quer que isso seja verdade! Mas essa resposta só pode ser dada pela investigação.



Bora colocar o Pingo no I...



Pela Dona Silvia, pelas famílias e pelos meninos. Que a gente emane muita energia positiva e força, para que a luz no fim do túnel apareça o quanto antes.





TÁ FEIO!

Em um vídeo, funcionário dispensado reclama e mostra a geladeira vazia Reprodução de vídeo

E a luta dos funcionários terceirizados da Faetec continua... Sem salários ou qualquer benefício, eles seguem sem a resposta de quando vão receber os atrasados.



Enquanto isso, tem gente com geladeira vazia, num sufoco que só quem passa, sabe.



“Você trabalha, trabalha e na hora de receber, não vê a cor do dinheiro”, conta um ex-funcionário.



Que sacanagem!



A empresa Gaia Service Tech, antiga Átrio Rio, do Mário Peixoto, que agora vai pra prisão domiciliar, até mandou nota para este jornal informando que está ciente e solidária. Ah, me poupe, né? Nota bonitinha, de solidariedade, não enche barriga de ninguém. Trabalhou, tem que receber!



São 4 meses sem qualquer pagamento! Alguém tem que colocar o dinheiro no bolso desses funcionários, é direito deles.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... A covardia é sempre com o trabalhador, e tenho dito.