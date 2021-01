Por Isabele Benito

Publicado 18/01/2021 03:00

Já aconteceu.

Ufa, confesso que chorei de emoção.

Chorei... Chorei por tudo. Por todos aqueles que se foram, por aqueles que em quase 10 meses choraram por pessoas que não vão poder ver nunca mais, só nas lembranças.

Vocês já tiveram a sensação de um choro entalado? Foi a que eu tive ontem!

Um choro de alívio e ao mesmo tempo de esperança. Esperança em um povo que, mesmo tomando tanta porrada, não desistiu e acreditou, principalmente, na ciência.

Nesse momento, não interessa e nem importa se você torce para o político A ou B... O que importa de verdade é que em poucos dias a vacinação será uma realidade para todos os brasileiros. Será não, já é!

E é o que a gente espera...

Agora, é cada um fazer a sua parte. Enquanto não chega a vez de todo mundo, é preciso pensar... Não é porque uma pessoa está vacinada, que todas as outras estão imunizadas. É preciso continuar com os cuidados, esperar dia a dia cada vez mais a população ganhar mais força, mas a maioria ainda é de pessoas sem anticorpos! Nada de relaxar.

A pandemia ainda está aí... Vencemos mais uma batalha, mas a guerra continua. Então, não é hora de desânimo!

Que esse dia histórico não seja esquecido. É o dia do nosso renascimento como nação.





PINGO NO I

Já que não falei por aqui... O incêndio na Ocupação Unidos Venceremos, em Santa Cruz, era uma tragédia anunciada.

Em junho do ano passado, a coluna mostrou a calamidade em que os moradores viviam, pedindo socorro para serem vistos. E o que aconteceu? Nota de assessoria pronta... Nada mudou!

Foi muito tempo de descaso... Uma hora "dá ruim". Pena que quem sempre acaba pagando o preço seja o pobre!

Nesse momento, são só medidas emergenciais, mas é preciso pensar a longo prazo numa política de habitação, em conjunto com as outras esferas, para dar uma solução concreta para essas pessoas.

Bora colocar o Pingo no I...

Que a nova gestão consiga cumprir com o básico que seja para atender todo aquele povo que já sofre tanto... Imagina agora com essa situação. Ninguém tá pedindo nada além, só dignidade! Ainda bem que a gente tá aqui pra cobrar e ficar de olho.

TÁ BONITO

"Uma profissional de saúde e possivelmente uma senhora idosa, com mais de 100 anos, que vive em uma instituição."

Esses são os perfis que Niterói, tão elogiada pelas suas medidas de combate à pandemia, pretende vacinar quando as doses da Coronavac forem liberadas pelo Ministério da Saúde.

A coluna conversou com o prefeito, Axel Grael, e com secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, que deu detalhes de como será a campanha por lá:

"O município foi a única cidade do Estado do Rio de Janeiro que participou do teste da imunização na fase 3 do estudo, através de uma parceria da Prefeitura com o Instituto Butantan e a Fiocruz. A cidade está preparada para iniciar a vacinação", conta Rodrigo.

Axel aproveitou para reforçar a importância de continuar com os cuidados contra o vírus.

"É um dia para se comemorar, mas também para ter a consciência de que o vírus ainda está em circulação e não podemos relaxar nas nossas medidas de prevenção com distanciamento social, uso de máscaras e a higiene. Vamos vencer essa guerra!"

É isso! Quem tanto trabalhou, não ficou de braços cruzados esse tempo todo, agora pode falar "estamos prontos! Vem vacina!"

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Que venha a vacina para todos os cantos desse Rio de Janeiro, e tenho dito!

