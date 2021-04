Seu Jorge fotos Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 07:00

Desde 2004 a rotina dele era essa: de casa para o trabalho.

Seu Jorge completaria em setembro 17 anos de trabalho no condomínio, segundo o advogado, Bruno Castro.



Ontem, domingo de Páscoa, ele não estava com a família, que recebeu a pior notícia possível... O porteiro de 57 anos não resistiu.



Casado há quase 30 anos, Jorge deixou esposa e dois filhos, um maior e outro menor de idade.



Essa notícia chegou à imprensa com apenas uma das versões, e nela a vítima seria um motoboy que teria sido agredido neste condomínio.



Mas horas depois, a versão contada, editada pelo motoqueiro, trouxe à tona como protagonista Jorge José Ferreira, ou para os amigos e moradores do condomínio onde ele dava expediente, “Seu Jorge”.



O inquérito está na 16ª DP e, segundo a polícia, a unidade aguarda o laudo da necropsia do Instituto Médico Legal. Testemunhas do caso estão sendo ouvidas e as investigações continuam.



Mas o que se vê pelas imagens, e pelas versões que se têm até agora, é que seu Jorge cumpriu ordens.



Teve uma discussão e os golpes desferidos pelo motoqueiro sentenciaram seu destino.



E agora, o que vai acontecer com o motociclista, só a polícia vai poder dizer.



A gente espera que a resposta seja logo.

Publicidade

PINGO NO I

É bizarro como o carioca não tem sossego nem no domingo de Páscoa... Já passou de ser rotina!



Sete da manhã e o pipoco já explodia dentro de um trem da Supervia, saindo de Japeri com direção à Central do Brasil.



Uma tentativa de assalto que acabou matando uma passageira... Mais uma vítima dessa vagabundagem que há tempos inferniza os trens da cidade.



Eles fazem o que querem dentro dos vagões... Vendem drogas, assaltam e até sequestram as composições. Surreal!



E fica nesse jogo de empurra pra ver de quem é a responsabilidade... Se é da Super “fria”, do Estado... Se duvidarem vão colocar a culpa do que aconteceu ontem no Coelhinho da Páscoa! E o povo só se lasca.



Bora colocar o Pingo no I...



Como os agentes da Supervia não têm poder de polícia, o estado tem que assumir a responsabilidade. É de bandido que a gente tá falando e não de campanha de conscientização!

Publicidade

TÁ BONITO!

Que mulher incrível é a pesquisadora Marilda Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fundação Oswaldo Cruz.



Ela tá na linha de frente não é de agora... Marilda é uma das responsáveis pela erradicação do sarampo e da rubéola no Brasil, e agora trabalha contra a COVID-19!



Segundo a OMS, O laboratório que Marilda atua hoje, é referência para o enfrentamento do Coronavírus na América Latina. Demais, né?



Ah, e um grande detalhe: Ela me disse que 80% do laboratório é composto de mulheres cientistas.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tem mulherada na ciência sim, e tenho dito.