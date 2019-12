Baixada Ligada: Cantata de Natal em Caxias

A Orquestra de Metais e Percussão da Fundec vai realizar, na próxima quinta-feira, a Cantata de Natal, produzida por alunos e professores do Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat e do Centro de Ensino da Fundação. O concerto será na Praça do Pacificador e terá instrumental e vocal. No repertório serão apresentadas canções conhecidas e populares de Natal.

Vagas para EJA A rede municipal de ensino de São João de Meriti abriu inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA) para maiores de 15 anos. Para realizar a matrícula, basta ir até uma das escolas até 31 de janeiro. Para mais informações entre em contato pelo telefone 2751-1880.

Neste Natal, quem passar pelo Shopping Nova Iguaçu até sexta-feira poderá contribuir com doações de alimentos não perecíveis. A coleta é para ajudar na campanha Natal Sem Fome, da ONG Ação Cidadania. A meta é arrecadar 160 toneladas de alimentos.

A Firjan Sesi continua com inscrições abertas para a Colônia de Férias Verão 2020 para crianças e adolescentes de 3 a 14 anos. As atividades vão acontecer de 6 a 31 de janeiro nas unidades Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Mais informações no 0800 0231 231 ou 4002-0231.

A unidade do Sesc Nova Iguaçu vai exibir 25 sessões gratuitas de filmes selecionados para o Festival do Rio 2019. A agenda tem 10 longas-metragens da Mostra Geração, voltados para o público adulto e infantil. As sessões vão até o dia 22.

Nilópolis prorrogou até sexta-feira o pagamento de dívidas através do Refis. Os descontos podem chegar a 100% para multas e juras.



A atleta Maria Eduarda Costa conquistou três cinturões no Campeonato Estadual de Kickboxing. A lutadora disputou as modalidades Kick Light (até 50 kg), K1 Rules (até 48 kg) e Low Kicks (até 48 kg), conquistando o primeiro lugar em todas as competições e o quarto título do maior evento do esporte no Estado do Rio de Janeiro. A atleta se despede deste ano com foco para 2020, já pensando em novas metas e alcançar futuras conquistas.