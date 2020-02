Queimados ganha novo espaço cultural

O domingo será de muita música, arte urbana e feijoada na inauguração do primeiro espaço alternativo de Cultura em Queimados. O projeto 'Origens' vai oferecer diversos cursos gratuitos.

"Estamos diante de uma geração de jovens e adultos sem referências culturais. A arte e a cultura de raiz se perdem no meio do modismo, que passa e deixa um espaço vazio. É exatamente nesse momento que o 'Origens' chega para resgatar a cultura do povo brasileiro. Vamos fazer isso através da arte, cultura, vestimenta, comida, entre muitos outros fatores históricos", ressalta o idealizador do projeto, Fabrícius Caravana.

A nova sede tem cerca de 700m² em dois andares, seis salas de aula, um auditório com palco fixo e capacidade para 80 pessoas, biblioteca, estúdio de vídeo, três salas de administração, cozinha, cinco banheiros e cantina.

O evento começa às 11h. O novo espaço fica na Av. Alcindo Bulhões Paes 393, Centro de Queimados.

Cursos e oficinas

O espaço irá oferecer cursos livres em diversos seguimentos, como danças populares, folclóricas e regionais, balé, jazz, instrumentos musicais de corda e percussão, artesanato, corte e costura, cabeleireiro, design gráfico, edição de vídeos e filmagem, fotografia, além de curso para cuidador de idosos, massoterapia, oficinas de reciclagem e outros.

Na nova sede também vão acontecer oficinas de capoeira, música, dança, maquiagem, conscientização ambiental através da produção de instrumentos musicais e de artes com material reciclado.