Duplicação do Viaduto de Mesquita pode ser incluída em novo edital da Rodovia Presidente Dutra

Rio - A duplicação do Viaduto Coelho da Rocha, que liga os municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, pode entrar no novo edital de concessão da Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A solicitação foi formalizada nesta sexta-feira em ofício da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, no evento 'Concessões das Rodovias, Rumo a um Futuro Melhor', em Duque de Caxias, realizado pelo Ministério da Infraestrutra e pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL) do governo federal.



Segundo o ministro, através de novas concessões, os investimentos na infraestrutura das estradas podem chegar a R$ 16 bilhões. Daniela do Waguinho aproveitou a oportunidade para reiterar ao governo federal a importância de duplicação dos viadutos no trecho da Dutra que passa pela Baixada Fluminense, em especial o Viaduto Coelho da Rocha, mais conhecido como Viaduto de Mesquita.



"Essa obra é de extrema importância para os moradores da nossa região, pois trará melhorias no acesso e no trânsito, diminuindo o congestionamento e acidentes de trânsito", enfatizou a deputada federal, que anteriormente enviou ofícios solicitando a duplicação do Viaduto de Mesquita à Secretaria estadual de Transportes, à Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, à EPL e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



Além do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também estiveram presentes: o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente da EPL, Arthur Lira, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, o deputado federal Gutemberg Reis, entre outras autoridades.