Feira literária volta à cidade de Queimados

Uma boa notícia para os apaixonados por livros: a Feira Literária da Associação Brasileira do Livro (ABL) está de volta ao município de Queimados. Os estandes estão montados na Praça Nossa Senhora da Conceição.

Em sua 15ª visita à cidade, o projeto itinerante oferece 10 mil livros com preços a partir de R$1. Os consumidores poderão ter acesso a gêneros como filosofia, sociologia, história, literatura portuguesa, estrangeira e oriental (Mangás e HQ's), livros religiosos, literatura infantil, romances e best sellers.

A feira funciona até 25 de março, de segunda a sábado, das 9h às 19h.

Espaço para autores locais

Autores do município são muito bem-vindos para mostrar suas obras durante a feira. "As inscrições estão abertas para todos que quiserem expor seus trabalhos. Projetos como este, valorizam a cultura como forma de ferramenta social", declarou o secretário de Cultura Marcelo Lessa.

Os interessados em mostrar suas criações literárias devem comparecer à Secretaria de Cultura, na Rua Macaé 430, no bairro São Roque, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com RG, comprovante de residência e três exemplares do seu livro.