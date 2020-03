Ruas esburacadas em Santa Amélia

A Rua das Mangueiras e das Acácias, no bairro Santa Amélia, no município de Belford Roxo, está toda esburacada. O asfalto da rua está todo deteriorado e precisa de obras para recuperar a via

Antônia Ventura

Belford Roxo

Obras da prefeitura já começaram

A prefeitura anunciou melhorias em Santa Amélia e afirmou que diversas ruas já estão em processo de fresagem, onde um novo asfalto será colocado. Serão cerca de 40 ruas beneficiadas, dentre elas a Rua das Mangueiras e Acácias.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Belford Roxo